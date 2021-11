Mauricio Macri tiró al piso el micrófono de un periodista de C5N y fue repudiado

El ex presidente Mauricio Macri se presentó este miércoles 3 de noviembre a la localidad bonaerense de Dolores a su cuarta citación a indagatoria, y protagonizó un violento hecho con un cronista del canal C5N, que fue repudiado: le tomó el micrófono y lo tiró al suelo.

Macri llegó en auto a las 11.50 al edificio de la Municipalidad de Dolores. En el video del momento se puede ver cómo el líder de Juntos por el Cambio tira el micrófono del periodista Nicolás Munafó y cae al piso, donde quedó inutilizado debido a que cayó al agua.

Lo sucedido fue repudiado el canal de noticias y por varios dirigentes del oficialismo, que lo acusaron de no respetar la libertad de expresión.

Con el hashtag “Macri ataca a C5N”, que luego se covirtio en tendencia, la señal de noticias denunció en su emisión y en sus redes sociales que Macri "tiró el micrófono al piso y después lo pateó y rompió un hombre de seguridad”.

"Está clara la imagen de cómo Macri agarra el micrófono y lo tira al agua. No tiene justificación lo que hizo, en ningún momento lo tocamos ni lo agredimos como para que él pueda justificarse, en C5N no trabajamos así, Sólo queríamos saber si iba a declarar o no y él pasa, ve el micrófono de C5N lo agarra y lo tira", dijo Munafó, uno de los cronistas que estaba en el lugar cubriendo la llegada de Macri a Dolores.

"No lo podía creer, me quedé sorprendido", agregó. El periodista expuso además que luego le devolvieron su herramienta de trabajo, pero "todo roto y lleno de agua" por lo que no funciona más.

FOPEA y dirigentes del Frente de Todos repudiaron la agresión de Mauricio Macri al periodista de C5N

"FOPEA se solidariza con Nicolás Munafó, periodista del canal C5N, agredido por Mauricio Macri", escribió en un comunicado el Foro de Periodismo Argentino.

"En la filmaciones se puede ver que Macri manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue camino. Luego, esa herramienta de trabajo fue pateada y, según con todo el colega, terminó en el agua", detalló el foro en el escrito.

Y, por último, señalaron: "(FOPEA) les recuerda a los dirigentes de todas las expresiones políticas que su ejemplo es fundamental para la construcción de ciudadanía, y les reclama tolerancia y respeto por el trabajo periodístico".

#FopeaLibertadDeExpresión. FOPEA se solidariza con Nicolás Munafó, periodista del canal C5N, agredido por Mauricio Macri.



— FOPEA (@FOPEA) November 3, 2021

Por otro lado, la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, escribió en su cuenta de Twitter: “Macri le arrancó el micrófono al cronista de @C5N. Libertad de expresión y coso…”.

También se sumó al repudio el diputado nacional Rodolfo Tailhade: “Ese resentimiento por no haberle podido afanar el canal a sus dueños y mantenerlos en cana si se puede ver amigo”, tuiteó.

