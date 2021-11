El video de apoyo a Macri que el PRO tuvo que borrar: "Hubiera incurrido en un nuevo delito"

A horas de que Mauricio Macri se presente en Dolores a su segunda indagatoria por la causa de espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, comenzó a circular un video en redes sociales para defenderlo, que la cuenta oficial del PRO publicó y debió borrar. En ella se habla de la causa y se cuestiona al juez Martín Bava, pero concluye que si Macri hubiera hablado en el juzgado "hubiera incurrido en un nuevo delito".

El expresidente viajará por segunda semana consecutiva hasta Dolores para ser indagado por el juez Bava en la causa que investiga si hubo espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, donde fallecieron todos sus tripulantes. El pasado jueves, Macri se presento en el Juzgado Federal de la ciudad pero no declaró porque, de acuerdo a su abogado Pablo Lanusse, los magistrados no pidieron el relevo del secreto de estado para que el ex mandatario pueda develar información de inteligencia.

El fallido del video en defensa de Macri

Con este contexto, desde la cuenta de Twitter oficial del PRO quisieron enviarle un mensaje de apoyo contando en pocos minutos lo sucedido la semana pasada en la localidad bonaerense y cuestionando al magistrado Bava, que esta semana fue nuevamente recusado por los letrados de Macri alegando supuesta parcialidad en sus decisiones.

"Es la tercera vez que lo va a hacer porque las dos veces anteriores hubo un error en el procedimiento formal por parte del juez", comienza cuestionando el material sobre las citaciones de Bava. Luego de relatar la presentación de Macri la semana pasada, explica que no pudo declarar porque el juez "aparentemente se olvidó de pedir el relevo del secreto por haber sido ex presidente".

Luego viene el error. "Porque cuando uno maneja secretos de Estado y tiene inteligencia bajo su control tiene que pedir que lo releven para poder contarla, sino hubiera incurrido en un nuevo delito", explica el supuesto militante del PRO sobre el creador del partido en 2005.

Al pasar y de manera involuntaria, reconoce que si Macri hubiera hablado sin ser relevado del secreto por Alberto Fernández, hubiera cometido otro delito, dando a entender que la causa por espionaje que lo tiene en la mira también lo sería.

Luego del episodio, el video fue borrado de la cuenta de Twitter del PRO pero de todas maneras logró trascender la cancelación. Este miércoles a las 12, Macri se presenta nuevamente ante el juez Bava luego de que Fernández firmara el relevamiento de secreto de estado para que pueda declarar.

