Mauricio Macri viaja a Dolores mientras busca que la Cámara desplace al juez Martín Bava

Mauricio Macri concurrirá este miércoles 3 de noviembre a la localidad bonaerense de Dolores, donde se presentará a la cuarta citación a indagatoria en el marco de la causa que investiga el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan.

Hay expectativas respecto de qué estrategia utilizará la defensa del ex presidente en medio de un contexto más favorable marcado por la puerta que abrió la Cámara Federal de Mar del Plata para tratar su ansiado desplazamiento del juez que lleva el expediente, Martín Bava.

Macri se apersonará junto a su abogado Pablo Lanusse en la sede del Juzgado y podría acceder a declarar sin miedo a incurrir en un delito debido a que fue relevado por el presidente Alberto Fernández del secreto de inteligencia. Sin embargo, no se descarta que decidan plantearle formalmente al juez que fije una nueva fecha de indagatoria para después que la Cámara defina si avanza en el apartamiento de Bava o lo ratifica en su cargo.

En medio de las citaciones a indagatoria, Macri salió de campaña en Santa Fe

Vale recordar que el juez subrogante en Dolores es uno de los principales apuntados por Macri y su abogado, que desde un primer momento plantearon la recusación del juez por "temor de parcialidad" y la decisión les fue negada por los camaristas Eduardo Jiménez, Osvaldo Tazza y Rafael Julián el miércoles pasado.

Sin embargo, un día después el escenario cambió y el abanico de posibilidades de la defensa de Macri se amplió. Ocurrió a partir de que el ex mandatario fue a declarar y no pudo hacerlo por no estar relevado del secreto de inteligencia, algo por lo que apuntaron directamente al juez en la nueva recusación que avanza.

Macri a indagatoria: por qué no organizarán otra convocatoria de apoyo en Dolores

Este martes se conoció que los camaristas federales de Mar del Plata aceptaron tratar el planteo de Macri en una audiencia del 12 de noviembre, a dos días de las elecciones generales para definir la recusación. Esa audiencia le da a la defensa argumentos como para plantear la suspensión de la indagatoria de hoy y exigir una nueva fecha, al tiempo que demora un eventual procesamiento de Macri antes de las generales.

Si bien el encuentro será el 12 de este mes, no necesariamente habrá una determinación ese mismo día.

Una de las querellas recusó al fiscal Curi

Mientras tanto, los abogados representantes de las querellas mayoritarias, Valeria Carreras y Luis Tagliapietra aguardan con expectativa los pasos que siga la defensa de Macri.

Por lo pronto, fuentes ligadas al expediente confirmaron a PERFIL que Tagliapetra adelantó que en la nueva recusación hay "cosa juzgada" y pidió ser escuchado en la audiencia fijada por la Cámara de Mar del Plata.

La Cámara Federal pidió los videos de la indagatoria fallida a Macri y evaluará la recusación del juez Bava

A su vez, en un escrito que fue enviado ayer al Juzgado de Dolores, el representante de la querella también planteó la recusación contra el fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, quien hasta ahora no había recibido demasiados cuestionamientos. Entre los argumentos, sostienen que existe "temor fundado de parcialidad" a raíz de "una eventual amistad manifiesta con una de las partes".

De ese modo, no sólo hay expectativa en torno a lo que ocurra hoy en Dolores con la declaración de Macri y el acotado margen de acción que tiene el juez. Ahora el foco también está puesto en los jueces Jiménez, Tazza y Julián, que deben analizar si el "descuido" de no pedir la relevación del secreto de Macri al Ejecutivo alcanza para avanzar en la recusación de Bava y en el apartamiento y qué pasará con Curi.

Cristina Caamaño, interventora de la AFI, defendió a Martín Bava: "El juez quiso dar más validez al testimonio de Macri"

Cómo se sabe, hasta el momento sólo se pronunciaron en torno al planteo del ex presidente a partir de la fijación de la audiencia y el pedido de medidas de prueba como una copia de la grabación de la frustrada audiencia anterior. A su vez, los camaristas solicitaron al Juzgado que les envíe una copia del acta firmado por las partes al final de la citación de la semana pasada y de las actuaciones para lograr que el presidente Alberto Fernández releve a Macri del secreto.

Respecto de la recusación contra el fiscal Curi planteada por una de las querellas, podría ser rechazada in limine como ocurrió con el primer pedido de Macri, o avanzar hacia el tratamiento en una audiencia, que podría ser la del 12 de noviembre.

AS/ri/ff