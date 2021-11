Macri a indagatoria: por qué no organizarán otra convocatoria de apoyo en Dolores

Este miiércoles 3 de noviembre Mauricio Macri volverá a viajar a la localidad bonaerense de Dolores para prestar declaración ante el juez Martín Bava luego de la fallida indagatoria de la semana anterior. Sin embargo, desde el PRO aseguran que el panorama será distinto ya que no organizarán una convocatoria de apoyo tal como ocurrió el miércoles pasado cuando el ex presidente estuvo acompañado por decenas de dirigentes de su espacio como Patricia Bullrich, intendentes y diputados nacionales. Aseguran que esta vez “no hará falta” y que la manifestación anterior estuvo "imposible" porque “hizo mucho calor”.

Cuando se anunció la anterior citación a indagatoria, los popes del macrismo rápidamente comenzaron a articular sus esfuerzos para emular una expresión de apoyo en las calles al ex presidente y para expresar el rechazo a la “persecución judicial” por la que tienen en la mira al juez subrogante en Dolores. Mientras en el plano público el propio Macri, su abogado Pablo Lanusse y distintos dirigentes de la oposición se encargaban de instalar esa postura y recalcar la necesidad de apoyo en las calles, por lo bajo el secretario de Movilización del PRO, Hernán Lombardi, y el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, armaban la movida.

El día llegó y la idea se ejecutó: Macri llegó a Dolores, se reunió con el intendente y después se subió a un escenario junto con Patricia Bullrich, diputados como Fernando Iglesias y Cristian Ritondo, e intendentes como Jorge Macri, de Vicente López, y Martín Yesa, de Pinamar, entre otros. En las redes, en tanto, el kirchnerismo se encargaba de marcar que la convocatoria había fracasado a diferencia de la escena que rodeó a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando fue a declarar a Comodoro Py en abril de 2016.

Pero este miércoles, cuando Macri viaje nuevamente a Dolores, no esperan que haya escenario, ni dirigentes ni masividad. “Me parece que ya está, no va a ser necesario. No vale la pena otra convocatoria cuando hay un juez que ya demuestra toda la parcialidad que tiene”, dijo a PERFIL un dirigente del macrismo que buscó atribuir a la "inconducta" del juez la decisión de no convocar.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio en base a lo que dijeron varias fuentes del entorno del ex presidente, ni Lombardi ni Etchevarren están abocados en la organización de otro acto para el día que Macri se presente a declarar.

La semana pasada el ex presidente acudió al tercer llamado del juez Bava en el marco de la causa que investiga su supuesta responsabilidad en el marco de tareas de espionaje ilegal sobre familiares de víctimas del ARA San Juan pero no lo pudo hacer porque el juez no le había pedido al presidente Alberto Fernández que lo relevara del secreto de inteligencia.

Más allá de considerar que “no será necesaria otra marcha de apoyo” porque “ya es visible la inconducta del juez”, desde el espacio opositor admiten que durante la convocatoria anterior hubo gente que no fue a causa de las altas temperaturas que había en Dolores y que “hacían imposible estar en la calle”.

“Que el oficialismo diga lo que quiera, el apoyo estuvo muy bien. Pasa que no es lo mismo la gente del pueblo que de otros lugares de alrededores. Ese día hacía más de 38 grados y el que vive en el pueblo lo sabía y por ahí el que venía de Mar del Plata no”, sostuvo un dirigente del macrismo que estuvo en la convocatoria de la semana pasada.

"Hacía mucho calor y estaba imposible, pero si 15 días antes decíamos que iban a ir todos los intendentes del PRO, algunos más vinculados a Macri y otros menos, por ahí no lo íbamos a creer. Pero más allá de eso fueron todos, hubo presencia de los radicales y Carrió también mandó gente, estuvo muy bien”, insistió.

Mientras pasan los días camino a la indagatoria, la causa se encuentra paralizada. Sin embargo, en las últimas horas se supo que Lanusse, el abogado de Macri, volvió a presentar un escrito en el que insistió con la recusación al juez Bava por parcialidad manifiesta. Se trata de un pedido que ya se había presentado en la antesala a la frustrada indagatoria de la semana pasada y que había sido rechazado in límine por el propio juez y por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Como novedad, horas después de la nueva recusación, Bava tomó el planteo y decidió rechazarlo de manera in límine nuevamente. “No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba requerida por las partes”, consideró en un escrito de 16 páginas según Télam.

La decisión del magistrado era algo esperado por la defensa del ex presidente que ahora aguarda que la Cámara Federal de Mar del Plata se vuelva a pronunciar sobre el nuevo pedido. Más allá de que anteriormente los camaristas decidieron ratificar a Bava al frente del expediente, mantienen la esperanza de que finalmente hagan lugar al pedido y aparten al juez.

