Mauricio Macri: "Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta la elección"

El expresidente Mauricio Macri confirmó este viernes 29 de octubre por la tarde que se presentará a declarar en Dolores el próximo miércoles 3 de noviembre ante el juez Martín Bava, tras el fallido intento del jueves 28 en el marco de la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

En declaraciones que dio ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri volvió a cargar contra el proceso judicial y apuntó al gobierno nacional en el marco de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. "Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta la elección", manifestó.

"Mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal; jamás tuve documentación sobre familiares del ARA San Juan ni de ningún otro buque. El miércoles iremos a decir eso frente a un procesamiento que ya está escrito", agregó el ex mandatario.

El jueves, la falta del relevo sobre el deber de confidencialidad impidió que Macri declarara en el marco del tercer llamado a indagatoria que le había hecho el juez Bava. Finalmente, con la autorización del presidente Alberto Fernández y la especulación desde una parte del espectro político, el líder del PRO estará declarando y antes de las elecciones.

No obstante, la no indagatoria frustrada no impidió a Macri a realizar un acto político con dirigentes de primera línea del PRO que fueron a Dolores a apoyarlo.

"Por supuesto, el miércoles iré a la indagatoria. Por la incompetencia del juez voy a tener que volver a viajar Dolores, perder todo un día de trabajo, para decirle lo que toda la gente sabe: yo no espié a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal, mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal, no usé ningún dinero público para hacer una actividad ilícita, jamás tuve documentación sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de ningún otro buque", destacó Macri ante empresarios de Córdoba, una provincia en la que reconoció le gustaría vivir.

Críticas a la gestión de Alberto Fernández

En una charla en donde se le mostró apoyo al expresidente, dijo que "el 2023 no va a tener nada que ver con el 2015, el último punto en común que vamos a tener es que el Estado estará más fundido. Nosotros lo sacamos del subsuelo y lo dejamos en el primer piso. Estará en el sexto subsuelo. Juntos por el Cambio (JxC) va a volver al poder con más poder".

Asimismo, cambió su estilo discursivo y se lo vio más eufórico y usando palabras que no se acostumbraba a escuchar, como cuando le preguntaron por la cuarentena del gobierno de Fernández: "Este Gobierno se cagó en la libertad de la gente, en la responsabilidad de la gente, decidiendo quién puede hacer algo o no. Y pasaron cosas que nos enteramos, como lo de Abigail o lo de Solange, pero hubo muchas otras que no".

Precios Congelados e impuestos

Por último, cuestionó la "lista de precios de Feletti" al considerar que "nos llevará claramente al rumbo de la destrucción", al tiempo que criticó el sistema impositivo argentino: "En 2023, va a haber un gobierno que entendió todos los impuestos que hay que sacar para que tengamos trabajo en la Argentina. Hay trabajo si hay inversión. Y para que haya inversión, tenemos que tener los mismos impuestos competitivos de los países que nos rodean. Nadie va a venir a invertir acá si Chile o Uruguay tienen la mitad de los impuestos que nosotros. Los tenemos que eliminar el primer día de gobierno y asumir: esto va y esto no va".

