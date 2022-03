Gerardo Morales: “Macri reivindica mas a Milei que a sus socios de Juntos por el Cambio"

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y actual presidente de la UCR, sostuvo en diálogo con Jorge Fontevecchia la importancia de generar un debate dentro de Juntos por el Cambio para no “fracasar” en 2023. Remarcó también la figura de Mauricio Macri como jefe de su espacio y se rechazó cualquier tipo de alianza con Javier Milei.





JF: Veo últimamente que aquel Mauricio Macri de 2015 se corre a la derecha, y te veo a vos siendo el fiscal del radicalismo marcando la cancha y la posición de centro...

GM: Sí, creo que hacía dentro de Juntos por el Cambio nos debemos un debate interno de cuál va a ser el posicionamiento, que hasta acá venia parado en el centro. De hecho Macri gobernó con una consigna bastante racional. Eso hizo que el radicalismo forme parte del espacio de cambiemos. Hoy veo que Mauricio está lanzado a ser candidato a presidente en su estado puro. Con un pensamiento reivindicando el neoliberalismo de la década del 90. Macri reivindica más a Milei que a los que somos socios de Juntos por el Cambio.

En la medida en que siga avanzando, va a requerir de definiciones estructurales dentro de Juntos por el Cambio. Es una concepción de la cual no formamos parte. Es un pensamiento retrógrado y populista que cree en el estado sobredimensionado. Tampoco adscribimos a la idea de la derecha del estado mínimo, nosotros creemos en el estado justo. Hay que generar un gran movimiento del estado que le saque el pie de la cabeza al que quiere producir. Pero también creemos en un estado presente.

No compartimos para nada esta reivindicación a la década del 90, ni aliarnos con sectores que no tienen un pensamiento afín a nosotros, como puede ser Milei, que es la expresión de la derecha antidemocrática. Hay que mirar el ejemplo del Frente de Todos que llegan todos amontonados. Eso ha generado que estemos en presencia del gobierno más ineficaz de la historia.

"El PRO quiere parecer radicalismo, pero es peronismo"

JF: Muchos te acusan de ser aliado de ser aliado de Alberto Fernández. ¿Cuál es el nivel de colaboración que vos crees que un gobernador tiene que tener con el presidente de otro signo?

GM: Yo soy presidente de la Unión Cívica Radical y a la vez gobernador de una provincia y no me genera ninguna contradicción esa doble condición. Como gobernador debo atender los intereses de mi pueblo y debo tener diálogo con el gobierno nacional, con el presidente y los ministros nacionales porque se ejecutan políticas conjuntas.

Desde el punto de vista desde el Radicalismo, mi posición es: no cuenten conmigo para la grieta. Lo que tienen que admitir es que se equivoca el Pro con ese arrebato extremo de levantarse del recinto, nosotros nos quedamos porque siempre estuvimos. Con esas actitudes irracionales terminamos exhibiendo diferencias tácticas que tenemos.

Cuidado también a llegar sin jefes. Porque acá podemos decirle muchas cosas a Cristina, pero Cristina es la jefa. Y en el gobierno de Mauricio, él era el jefe. El problema es qué es el presidente el que tiene que sacar la chapa de jefe.

JF: ¿Estás diciendo que sería un problema llegar a 2023 en diciembre con un gobierno de Juntos por el Cambio sin un jefe claro?

GB: Exactamaente. De Macri se pueden decir muchas cosas pero es el jefe, y es el jefe de Patricia y Horacio. No es el jefe del radicalismo. hay que tener cuidado de no llegar en 2023 sin un liderazgo que realmente tome decisiones sin un programa de gobierno.

JF: El radicalismo también tiene corrientes más conservadoras y progresistas. Hoy este radicalismo que vos presididís, ¿está nuevamente corrido a la centroizquierda que fue su posición tradicional?

GM: Mi pensamiento no ha variado de Gualeguaychú. Cuidado porque tenemos diferencias ideológicas que con el Pro podemos resolver. Estoy convencido que la coalición debe pararse en el centro y la estrategia de acumulación o de crecimiento debiera ir por por el socialismo, por sectores del peronismo, que además conocen del estado con una concepción moderna de la política, con una gestión de gobierno parada en la lucha contra el cambio climático, porque hay otra generación. Yo digo que las ideas de Alfonsín están más vigentes que nunca, al contrario de lo que dice Macri.

"El radicalismo se fortalece y llegará a febrero siendo la primera minoría en la Unicameral"

JF: Macri reivindica a Menem y vos, a Alfonsín. ¿Tu presidencia de la UCR indica que UCR reconoce que en Gualeguaychú, vos tenías razón?

GM: No sé, yo creo que nos sirvió para gobernar, pero con la incorporación del Frente Renovador hubiera habido un mayor equilibrio. Yo creo que JxC tiene que ser un espacio más amplio que no amplíe por derecha, sino por el centro. Es una posición que tenemos que debatir. Yo veo que Macri y Bullrrich tienen muchas ganas de aliarse con Milei. Entonces ese va a ser un tema estructural para las relaciones a futuro de JxC. A Larreta lo veo más parado en el centro. Por eso digo que no es tan lineal ese pensamiento en el Pro.