Mauricio Macri de cara al 2023: "Hay que tener paciencia porque vamos a volver a reestablecer el orden en el país"

El expresidente Mauricio Macri, aseguró que “hay futuro” para la Argentina y que tiene confianza para el 2023. "Hay que tener paciencia porque vamos a volver a reestablecer el orden en el país", sostuvo.

El ex mandatario criticó la situación actual de la Argentina y destacó: “No hay rumbo, no hay plan y en el gobierno se pelean entre ellos”. Para el expresidente es fundamental “hacer respetar la ley”, “terminar con las mafias que atropellan a todo el mundo”, para que aumenten las inversiones en el país y, en consecuencia, se genere empleo.

En diálogo con Radio Rivadavia, Macri enfatizó: “El político es un servidor público y no abusa del poder, no vuelve a meter 150 mil empleados entre amigos y parientes en el estado”. “El virus que genera el populismo es la resignación, pero por suerte la Argentina está reaccionando contra cualquier forma de autoritarismo porque va en contra de algo central, que es la libertad”, señaló.

Respecto a quién será el candidato opositor para las próximas elecciones, el expresidente aclaró: “Es mucho más importante el para qué que el quién, Juntos por el Cambio tiene el desafío de precisar qué es lo que necesita la Argentina".

En relación al futuro del oficialismo sostuvo que "es muy difícil que Alberto Fernández recupere la confianza, porque no sabe dónde está parado ni sabe qué hacer y, para colmo ese armado emparchado no ha funcionado y solo fue exitoso en las elecciones", definió.

PRO, radicalismo y liberalismo

Mauricio Macri fue consultado sobre cómo construirán consenso dentro de Juntos por el Cambio, cuando en general ha habido desacuerdos entre sectores del PRO y del radicalismo y ante esto analizó que la UCR “tiene que darles más entidad a las ideas de Alem, que fue un gran liberal y no lo que ellos expresaron en las últimas décadas, ideas de la socialdemocracia que creo que ya hoy han perdido vigencia”.

“Hoy los jóvenes nos empujan a que los empoderemos y que les demos más libertades, a que tengamos un estado que no los aplaste y que el político tenga el mínimo poder posible, dejando el máximo espacio al ciudadano para elegir y desarrollarse, esa es la línea que tenemos que seguir”, concluyó.

