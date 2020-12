González García: "Se compraron 51 millones de vacunas y buscamos 20 millones más"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que la Argentina compró 51 millones de vacunas contra el coronavirus y busca adquirir 20 millones más, dado que el Gobierno tiene como meta "llegar a niveles de inmunidad muy alto".

Por el momento, las provincias comenzarán este martes 29 de diciembre a aplicar la primera dosis de la Sputnik V de forma simultánea en todo el país. Cada distrito tiene asignada una partida de vacunas según la cantidad de médicos y centros sanitarios habilitados, por lo que en lo que resta de 2020 sólo se aplicará el antídoto a personal de la salud.

"Tenemos compradas 51 millones de vacunas, queremos comprar 20 millones más. La gran mayoría se va a querer vacunar, habrá una demanda muy fuerte", resaltó González García al ser entrevistado en Radio 10.

El funcionario nacional precisó que continúan "buscando vacunas", y detalló: "Ayer tuve una charla con uno de los proveedores. Queremos llegar a niveles de inmunidad muy pero muy altos. Con la primera inmunidad, reduciremos la mortalidad". Las expresiones del ministro se dan luego de que se generara polémica por haber dicho que las condiciones que puso Pfizer eran "inaceptables" y se cayera el acuerdo con la compañía estadounidense.

"Cuando hagamos más masiva la cantidad de gente vacunada, vamos a disminuir la circulación del virus. Si el virus deja de circular, la pandemia primero afloja y después va a tender, no digo a desaparecer porque esto tal vez llegó por unos años, pero seguro va a disminuir", describió González García.

El ministro consignó que la gente se va a querer vacunar, pese a las reticencias que se expresaron en las últimas semanas. En un sondeo de noviembre realizado por la UBA se concluyó que solamente la mitad de la población estaría dispuesta a recibir la inyección. "El problema que vamos a tener es que van a querer más vacunas de las que tenemos en los primeros días", aseveró el sanitarista.

"La única receta concreta, efectiva y real es cuidarse. Para eso, el aislamiento, usar los tapabocas. De la misma manera que tengo una gran esperanza con la vacuna, tenemos que tener cuidado", aclaró el titular de la cartera de Salud.

En esa línea, reiteró: "La vacuna todavía no actuó. Hasta que no se llegue a un nivel alto de inmunidad en la población vacunación, el virus sigue circulando". "A veces tengo un poco de miedo de que creamos que porque está la vacuna ya pasó. Como digo siempre, esto no pasó", explicó el ministro de Salud de la Nación.

Por último, llamó a mirar con "optimismo tener una alternativa a mediano plazo, como es la vacuna", pero precisó: "Cuidémonos ahora más que nunca, porque rápidamente vamos a tener resuelto el tema".

B.D.N./FeL