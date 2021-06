Ginés González García y Hugo Sigman se reunieron en España y la foto generó revuelo

El exminsitro de Salud, Ginés González García se reunió el lunes con Hugo Sigman, titular de Insud, la empresa farmacéutica que tiene produce parte de la vacuna del laboratorio AstraZeneca, en España. El encuentro ocurrió en un hotel de Madrid, en el Icon Embassy, en medio de la polémica por la firma de contratos para la adquisición de vacunas por parte de la Argentina.



Ginés viajó el domingo a España para participar de actividades académicas. Ese mismo día se reunió con Carlos Bettini, exembajador argentino en ese país. Ayer, según confirmaron desde el entorno del empresario a PERFIL, Sigman se acercó al hotel para reunirse con Ginés "en público", insistieron. "Hugo se reunió con él como lo ha hecho con muchos funcionarios argentinos que viajan allí, como el ministro Martín Guzmán, con Mauricio Macri en la feria Arco y con funcionarios del PRO", apuntaron a este medio. Por su parte, voceros de Ginés no respondieron a las consultas.

La foto del encuentro entre Ginés González García y Hugo Sigman fue publicada en su twitter por la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CC-ARI Cambiemos, Mariana Zuvic.

85.343 Muertos por COVID en Argentina. pic.twitter.com/WFkqJI9pz0 — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) June 14, 2021





La reunión no hubiera causado mayor sorpresa de no ser por los cuestionamientos por los acuerdos que se firmaron con Sigman y su laboratorio a mediados del 2020 y las acusaciones de la oposición por haber realizado acuerdos en desmedro de otras empresas. Lo cierto es que Sigman reside transitoriamente en Madrid. El acuerdo con el empresario fue el primero y más fuerte de la Argentina. En principio se acordó la compra de más de 22 millones de dosis de vacunas.



Ante la polémica, Sigman aseguró que Insud no tenía a cargo la comercialización. "mAbxience no es la propietaria de la vacuna, ni la encargada de venderla, cobrarla, ni de firmar los contratos con los gobiernos o establecer las fechas de entrega“. Sigman se asoció con el grupo Slim para producir en Argentina y México la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca y que el Estado argentino privilegió para su compra.



Vacunados

En medio de la investigación judicial que lo apunta por su responsabilidad en torno a los vacunados VIP, Ginés ratificó que hubo 70 personas que recibieron alguna dosis de las vacunas contra el coronavirus antes de tiempo: "Son 70 y cada una de esos casos fueron explicados a la Justicia. Algunos tenían 3 o 4 razones", aseguró el ex ministro. Sobre Horacio Verbitsky, vacunado VIP, afirmó: "No se vacunó porque fuera amigo. No somos amigos. La vacuna se sacó del hospital Posadas por pedido de su director porque (Verbitsky) era una persona mal vista en el Posadas por sus antecedentes políticos", afirmó ex funcionario, quien admitió que accedió al pedido. "Tendría que haber dicho que no", se sinceró.



Ginés renunció el 22 de febrero al Ministerio de Salud luego del escándalo. En esas sedes se vacunaron, por ejemplo, el diputado Eduardo Valdés, y el senador Jorge Taiana, ambos del Frente de Todos. El exfuncionario reconoció que el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia estuvieron entre los vacunados vip. "Lo expliqué a la Justicia y por eso no quiero hablar mucho. Porque la Justicia tiene que estar tranquila y quiero que decida cuanto antes porque no me gusta estar en esta situación. La sociedad está muy enojada", añadió.

RI/FL