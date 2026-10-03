Gobernadores aliados trabajan en acuerdos electorales con LLA y una nueva relación con Milei

El viernes cerca de la 1 de la mañana Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunió a un grupo pequeño de gobernadores. Las principales actividades de la Argentina Week estaban terminando, y ya había pasado una cumbre con el presidente Javier Milei, y la secretaria General de la Presidencia decidió visitar con ellos el Rungis Marché International, el mercado mayorista más grande del mundo.

Entre ellos estaban el chubutense Ignacio “Nacho” Torres, el correntino Juan Pablo Valdés, el santacruceño Claudio Vidal y el jujeño Carlos Sadir. No fueron cuatro al azar: se trata de mandatarios que no están en la primera línea de aliados (Vidal por caso estuvo muy lejos del Gobierno) pero que, para 2027, podrían tejer un acuerdo que implique el apoyo a la reelección presidencial. El encuentro sirvió también para reflejar la sintonía que gozaron los gobernadores con la Nación en lo que podría ser una nueva relación con los Milei y sus funcionarios.

“La semana que viene arrancamos mano a mano”, les adelantó Santilli en la cena con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo a su lado, en la noche del miércoles, a los 13 mandatarios provinciales que sonrieron para las fotos.

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El “Colorado” tiene en mente ya avanzar con dos proyectos clave: el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, incluida la suspensión de las PASO. Pero con un agregado: esta vez Santilli tiene el aval de Javier y Karina Milei para empezar a acordar electoralmente con muchos de los mandatarios que viajaron. Música para los oídos de la mayoría de ellos que, salvo Valdés intentarán revalidarse en las urnas el año que viene o designar un heredero que sea de su cosecha.

El jueves, en una charla informal con el presidente, se los vio de buena gana. De hecho, casi todos salieron luego a declarar públicamente su apoyo a la gira, al clima de inversiones para el país y, en algunos casos, hasta un segundo mandato presidencial.

Los libertarios del ala política coincidían, ante la consulta de PERFIL, en un cambio de actitud de muchos de ellos pero también del propio Gobierno, una apertura que no se había visto de esta manera. “Salieron todos muy fuerte a bancar la gira y muchos hasta bancaron la reelección de Milei”, se entusiasmaron en Casa Rosada.

El jueves en la charla privada que tuvo el jefe de Estado con los mandatarios se lo vio agradecido y hasta afectuoso con los gobernadores, según cuentan fuentes oficiales.

En especial, por acompañar en la búsqueda de inversiones. Incluso, quienes también lo habían visto en la “Argentina week” de New York en

marzo, notaron una diferencia grande.

Milei les planteó un escenario económico muy positivo a futuro y los instó a defender “el rumbo del país”. En un tramo les dijo: “El kirchnerismo no puede volver a ganar porque sino este esfuerzo no va a servir para nada”.

“Tenemos que trabajar juntos. Es muy importante para el mundo ver que empujamos para el mismo lado”, agregó.

En declaraciones públicas hubo un coro de mandatarios apoyando, como pocas veces ocurrió en más de dos años y medio de Gobierno libertario. El correntino Valdés (Corrientes) fue el más explícito sobre 2027 y en Clarín dijo: “Milei necesita lograr la reelección para terminar finalmente una idea en la Argentina y nosotros encontrar un camino distinto”.

Alfredo Cornejo de Mendoza, quien sigue desesperado por frenar al diputado Luis Petri para que no sea candidato, expresó en Bloomberg: “El Gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10, 12 gobernadores”. Y agregó: “No hay que cambiar los lineamientos centrales”.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos) manifestó por Radio Mitre que el desafío es consolidar el cambio iniciado por Milei: “Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo todas las políticas necesarias para que efectivamente este cambio se consolide para siempre”.

Por su lado, Jorge Macri acompañó: “Es importante demostrarle al mundo que somos muchos los que pensamos que la Argentina no tiene que volver al pasado”.

Por su parte, “Nacho” Torres (Chubut) destacó que gobernadores de distintos espacios estén “hermanados en el marco de una agenda de desarrollo para generar inversiones en la Argentina”.

El neuquino Rolando Figueroa aprovechó para respaldar la eliminación de las PASO porque representan “un costo para la sociedad”. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se sumó: “No le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara”.

Mientras que Marcelo Orrego (San Juan) dijo en canal 8: “El mensaje de Milei fue contundente. Puso énfasis en las reformas en materia minera y puso a San Juan como ejemplo de confianza para la inversión”.

El salteño Gustavo Sáenz fue un caso aparte: se sacó selfies con funcionarios, gobernadores y hasta líderes internacionales. Parecía uno más de un viaje de egresados. En declaraciones a El Tribuno apuntó la necesidad de “diálogo, debate de ideas y construcción de consensos para pensar la Argentina que viene”.

El jujeño Sadir expresó en “Somos Jujuy” que “la idea es seguir en este camino y buscar nuevas inversiones”; mientras que el chaqueño Leandro Zdero, quien actúa bajo las órdenes de Eduardo “Lule” Menem, puso el eje en “la promoción de inversiones, el desarrollo productivo, el comercio internacional”.