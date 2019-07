Para el Gobierno, el acuerdo comercial con EEUU es un objetivo "a largo plazo"

El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Horacio Reyser, aseguró este lunes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los Estados Unidos es un objetivo de largo plazo para los países de la región.

"Un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos está en el horizonte de largo plazo del Mercosur, no creo que sea una decisión inmediata", sostuvo este mediodía Reyser respecto de la posibilidad de que los presidentes Mauricio Macri y Jair Bolsonaro lo planteen.

"Nosotros exploramos todas las oportunidades que tenemos. En estos momentos, lo más cercano que tenemos es con el EFTA –bloque conformado por Suiza, Luxemburgo, Islandia y Noruega, entre otros-, a lo que también se agrega las negociaciones en curso con Canadá", agregó el funcionario al ser consultado por Télam.

Tras el pacto con la Unión Europea, el Mercosur apunta a un acuerdo con Donald Trump

"En el horizonte de largo plazo está una vinculación estratégica con Estados Unidos, así como también con China, que es uno de los principales destinos de nuestros productos. Eso lo vamos a explorar dentro del marco del Mercosur", resumió Reyser.

En lo que respecta al acuerdo con la Unión Europea, en especial la posibilidad de que pueda entrar en rigor de manera provisional en determinados aspectos, Reyser dijo que "nosotros como Argentina vemos que sería positivo poder aprovechar lo antes posible todos los beneficios que el acuerdo da".

A modo de ejemplo puso que "si la parte comercial es aprobada por los europeos y el acuerdo es aprobado por uno de los parlamentos del Mercosur", que ese país pueda avanzar también en la instrumentación del entendimiento.

No obstante, el secretario admitió que una decisión de este tipo requiere el "consenso" de los países miembros del acuerdo.

¿Renace el Mercosur?

Las primeras resistencias llegaron desde Francia, donde el sector agrícola manifestó su oposición al acuerdo, previendo una llegada masiva de productos sudamericanos. "Vamos a mirarlo con detalle, y en función de estos detalles, se va a decidir", declaró Sibeth Ndiaye, la vocera del gobierno francés, días después de la firma del documento en una entrevista con la cadena de noticias BFM.

"No puedo decirles que vamos hoy a ratificar el Mercosur (...) Francia no está por ahora preparada para ratificarlo", aseveró Ndiaye, y añadió que París pedirá "garantías" a los países del bloque sudamericano (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), pero no especificó cuáles.

