El Gobierno de Santa Fe busca declarar la emergencia financiera, alimentaria y sanitaria

Desde el cambio de mandato, los dirigentes santafecinos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, vienen trabajando en la declaración de la emergencia de seguridad. La situación es caótica: solo en la ciudad de Rosario fueron asesinadas 41 personas en lo que va de 2020. Pero a esta problemática, se le suman otras tres: fuentes oficiales señalaron que el Gobierno provincial busca que la Legislatura también declare la la emergencia financiera, alimentaria y sanitaria.

En lo que tiene ver con la pata económica, desde la gestión de Omar Perotti destacaron: "Debido a la situación financiera en que se encuentra la provincia, se solicita la posibilidad de acceder a los mecanismos de crédito para resolver la deuda consolidada y la autorización para contraer un endeudamiento que recupere el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, en el orden de los 15 mil millones de pesos".

En 2019, el distrito cerró el balance con un déficit de 18.656 millones de pesos. Es porque ello que desde el Ejecutivo expresaron: "Para mejorar los ingresos del tesoro provincial, se plantea la posibilidad de una moratoria de recursos no tributarios como, por ejemplo, deudas de infracciones de tránsito. Estas medidas brindarán la posibilidad de sostener el congelamiento las tarifas de todos los servicios públicos, mantener el funcionamiento de los programas sociales y alimentarios y la posibilidad de contar con financiamiento para la constitución del Boleto Educativo Gratuito".

Por otra parte, el comunicado oficial indicó que se pretende crear el programa Emergencia Alimentaria con un fondo del orden de los $2500 millones, "que priorice la atención a comedores comunitarios, programas nutricionales y alimentarios, como programas de empleo, capacitación y fomento de la economía social". Asimismo, la provincia busca incrementar del valor de la Tarjeta de Ciudadanía y reforzar el programa alimentario que ha desarrollado el gobierno nacional.

Respecto del factor sanitario, el documento plantea la creación de otro fondo de $2500 millones, "destinado exclusivamente a programas de atención de la recuperación de la salud, a fomentar las actividades del LIF (laboratorio provincial), y a mejorar los programas de equipamiento para el sistema hospitalario y el sistema de emergencias y traslados".

Pelea contra las mafias. La emergencia en seguridad es, sin lugar a dudas, el tema más urgente, debido al casi medio centenar de vidas que se cobró la guerra narco este año. En este apartado, la propuesta oficial especifica: "Se creará el Programa de Emergencia en Seguridad, con el objetivo de contar con los fondos necesarios que permitan agilizar la adquisición de equipamiento (patrulleros, chalecos, armas, etc.) y contar con los recursos humanos que sirvan para prevenir y combatir la criminalidad de la provincia. La ley permitirá también reincorporar personal retirado, así como otorgar asignaciones no remunerativas al personal policial y poder afectar en forma transitoria o definitiva al personal de la administración pública (con su consentimiento) a tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o dependencias policiales. También permitirá separar a aquellos policías que se no son aptos para la prestación del servicio". Ademas se crea una comisión bicameral encargada del seguimiento y control del gasto.

