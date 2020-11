Daniel Gollán: la vacuna rusa "será voluntaria y con consentimiento"

Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, desmintió que la vacuna rusa "Sputnik V" contra el coronavirus vaya a ser obligatoria: "La vacuna será siempre voluntaria. Saquen esta mentira de que será obligatoria", explotó el funcionario. El funcionario de Axel Kicillof y destacó que "la vacuna será voluntaria y con consentimiento informado por escrito", y cuestionó cobertura mediática de la noticia: "Instalan noticias falsas todo el día", sentenció.

"Cuando se den la vacuna no tendrá ningún riesgo de seguridad", expresó el titular de la cartera sanitaria bonaerense en declaraciones a El Destape Radio: "Hay que distinguir lo que es un uso de una vacuna en pandemia, donde hay que salvar vidas todos los días, de cuando hay una vacuna fuera de pandemia", explicó.

En cuanto al ámbito de su jurisdicción, Daniel Gollán indicó que desde hace un mes que trabajan en lo que será la logística "grande y compleja" de vacunación en la provincia: "No va a ser una sola vacuna, habrá 3 o 4 y cada una tiene distintas cadenas de frío", explicó. En tanto, realizan capacitaciones para poder llevar a cabo el operativo: "Estamos formando más de 2.800 vacunadores nuevos", anticipó.

"Habrá una cantidad pequeña de vacunas de Pfizer en diciembre. Y eventualmente la vacuna rusa y, en marzo, la de Astra Zeneca", enumeró el ministro: "Hay otra vacuna alemana que pronto empezamos ensayos clínicos en la provincia de Buenos Aires", dijo.

Por su parte, el funcionario bonaerense se explayó sobre la disposición del Gobierno nacional de priorizar al sector de la población considerado "de riesgo" y expresó: "En provincia de Buenos Aires los grupos de riesgo son entre 5 y 6 millones de personas. Para vacunarlos a todos demoraríamos 3 meses".

Daniel Gollán explico que, una vez que Argentina reciba la vacuna rusa, "el proceso completo de vacunación nos va a llevar el verano y comenzaremos la temporada de frío de otra manera". "Con el tiempo, se verá qué vacunas generan inmunidad que evita el contagio o cuales pueden generar que quienes se contagien sea de manera leve", detalló.

No obstante, el ministro de sanidad bonaerense advirtió: "Con la vacuna no desaparece el coronavirus", sino que "termina la pandemia descontrolada", por lo que "con la vacuna el problema del colapso sanitario por coronavirus ya no va a existir".

Gollán concluyó que "van a ser todos vacunados, también los que ya tuvieron coronavirus", por lo que destacó que siempre que hay un virus nuevo hay 2 tipos de inmunidades: "La de anticuerpos y la de los linfocitos de memoria para producir más rápido los anticuerpos", analizó.

