Coronavirus: aún sin vacuna, menos test y casos pero con una cifra que preocupa

La expectativa por la llegada de la vacuna viene aparejada con cifras de Covid-19 en Argentina cada vez más complejas para analizar. Los casos confirmados en el AMBA vienen bajando a paso firme: solo en dos de los 35 municipios se registraron más casos.

El problema se trasladó al resto del país donde, sin embargo, también pareció una semana más tranquila, con seis provincias confirmando alzas y el resto bajando, algunas a una velocidad sorprendente.

En ese marco, la mortalidad sigue dando que hablar. Argentina está en el séptimo puesto si se analizan los fallecidos diarios cada millón de habitantes.

Lideró ese ranking, que difunde Our world in data, desde fines de septiembre hasta el 23 de octubre, cuando República Checa y otros países europeos (ya en su segunda ola) comenzaron a superarlo. No cayó Argentina; subieron otros.

Esa constancia también se ve reflejada en el acumulado de fallecidos por millón de habitantes, un indicador que durante meses las autoridades argentinas destacaban a la hora de compararse con otros países y hoy solo da malas noticias. Según Worldometers, al martes, Argentina estaba en el puesto 12, con 698 fallecidos cada millón de habitantes. Con esta tendencia, en pocos días se superará a México, Ecuador y Estados Unidos.

Con estas cifras de mortalidad en una meseta elevada, la mira empieza a girar también a las provincias. Así como tanto Buenos Aires como CABA tuvieron que actualizar después de un tiempo sus cifras de fallecidos (la administración bonaerense lo hizo en un día, la Ciudad en cambio lo fue dosificando) ya las cifras del resto del país empiezan a estar en observación. Sobre todo en las provincias más pobladas, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza o Tucumán.

Hay un indicador en el que empezó a poner la mira Mauro Infantino, creador del sitio CovidStats: la tasa de letalidad entre mayores de 60 años, la franja etaria donde peores indicadores se ven. En la Ciudad de Buenos Aires, la letalidad entre los mayores de 60 está en el 16%. En la provincia de Buenos Aires sube a 19%. En cambio, en Santa Fe es del 7%, Córdoba y Tucumán del 8% y Mendoza el 9%.

¿Por qué se da esa disparidad? La letalidad se mide sobre el total de contagios confirmados (en este caso de mayores de 60), ¿pueden tener esas provincias un mayor registro de casos? Difícil, la Ciudad, sobre todo, viene con un mayor nivel de testeos. ¿Puede ser mejor el sistema de salud en esas provincias? En el AMBA nunca llegó a saturar el sistema.

La hipótesis más firme, entonces, es que todavía podría haber un importante subregistro de fallecidos de esa franja etaria que equilibrarían la curva de tasa de letalidad. En el informe de este martes, por ejemplo, Santa Fe relevó 85 nuevas muertes por Covid-19 mientras que Córdoba 22.

Provincias como Jujuy, Chaco y Salta, que tuvieron curvas de contagios altas más temprano, muestran una tasa en esta franja similar a la de Provincia y CABA.

AMBA a la baja

La curva en el AMBA sigue bajando de manera pronunciada. En la Ciudad acumula 9 semanas seguidas con menos casos nuevos que la anterior, desde el pico de fines de agosto. Bajó de 9.300 casos en la semana del 31 de agosto a 3.200 esta última. Del lado bonaerense el pico de contagios registrados también fue la semana del 31 de agosto, con 34.300 casos. Después hubo semanas con leves alzas, y empezó noviembre con 13.600 casos en los últimos 7 días.

Para quienes siguen los números de cerca, la velocidad en la baja de casos en el Conurbano fue más pronunciada de lo esperado. Sobre todo si se compara con la Ciudad, donde estuvo durante muchas semanas en una meseta alta hasta empezar a bajar. De todas formas, la baja también estuvo acompañada por una liberación en la utilización de camas de terapia intensiva.

Ante este panorama, hubo solo dos municipios de los 35 del AMBA que tuvieron más casos semanales que siete días atrás: Almirante Brown y General Las Heras. Por otra parte, apenas siete distritos aumentaron la cantidad de hisopados: Ensenada, Florencio Varela, General Las Heras, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Marcos Paz y San Vicente.

La problemática de los testeos sigue siendo una cuestión a atender. Las cifras muestran que los municipios con menor cantidad de test cada 100 mil habitantes hicieron son los que menos casos confirmaron. Esta semana, los tres que menos incidencia de casos tuvieron son La Matanza (69,4), Presidente Perón (75,5) y Florencio Varela (76) y los que menos personas testearon son, en el mismo orden, La Matanza (190), Presidente Perón (214) y Florencio Varela (227)

El país a la baja

Para el interior del país, que venía viendo un crecimiento vertiginoso, es un respiro. Solo en seis provincias aumentaron los casos semanales, algunas desde registros muy bajos. Son Catamarca, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, Santa Cruz.

De ellas, San Juan es la que muestra el salto más abultado. La semana pasada había tenido menos de 100 casos. A mediados de octubre, su registro más alto fue de poco más de 300. Del lunes 26 a este último el registro saltó a 1.333 confirmados en 7 días.

En otras provincias, por otra parte, también sorprendió la fuerte baja. Córdoba, Santa Fe y Mendoza, por ejemplo, confirmaron alrededor de un 25% menos de casos nuevos que la semana anterior. Según especialistas, puede deberse a que tuvieron picos muy elevados y que ahora empezarán a amesetarse.

Según la tasa de incidencia de casos nuevos, el listado lo vuelve a encabezar Tierra del Fuego, con 779 casos semanales cada 100 mil habitantes. Lo siguen Neuquén (447), San Luis (390), Tucumán (384), Santa Cruz (345), Santa Fe (313), Río Negro (311), Chubut (292), La Pampa (267) y Córdoba (258). Más atrás quedaron Mendoza (211), San Juan (171), Entre Ríos (154), Santiago del Estero (150), Buenos Aires (132), La Rioja (119) y CABA (104). Con un registro por debajo de los 100 estuvieron Chaco (86), Catamarca (82), Salta (75), Jujuy (35), Corrientes (19), Misiones (4) y Formosa (2).

