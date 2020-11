La relación con Bolsonaro y la vacuna Sputnik, ejes de las charlas de Fernández con Scioli y García

El presidente Alberto Fernández mantuvo reuniones en Casa Rosada con dos de sus funcionarios clave tanto en el manejo de la pandemia como en el comercio exterior, que es uno de los ejes de la gestión. Por la mañana, recibió al embajador argentino en Brasil Daniel Scioli, mientras que por la tarde mantuvo un encuentro con el ministro de Salud Ginés González García.

"Las palabras del Presidente fueron de reconocimiento, de aliento", resaltó Scioli tras la reunión que mantuvieron "a solas" en el despacho presidencial: "Le dije: ´Alberto, gracias por darme la oportunidad de poder explicarte, porque me has confiado esta responsabilidad´", detalló en referencia a la tarea de reactivar los vínculos comerciales con el vecino país, que es uno de los socios estratégicos de la Argentina.

Agradezco al presidente @alferdez nuestro encuentro y la posibilidad de informarle los avances en la agenda de integración con Brasil. pic.twitter.com/2bP6MrQloF — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) November 3, 2020

"También me preguntó cómo iba evolucionando la pandemia en Brasil, cómo lo veía. La intención es tener la mejor relación, en términos de respeto institucional, y trabajar junto al gobierno de Brasil", enfatizó sobre la situación epidemiológica que atraviesa el jefe de Estado Jair Bolsonaro y las consecuentes oportunidades comerciales que esto trae para nuestro país. En este sentido, Scioli no dio detalles sobre la posibilidad concreta de una reunión entre Alberto Fernández y Bolsonaro: "Se verá, hoy hay tantas formas de tener un encuentro. Hoy están los encuentros virtuales, lo veremos", dijo.

El ex gobernador bonaerense afirmó que hubo "avances" en el vinculo comercial con Brasil, en donde mantiene encuentros recurrentes con empresarios argentinos para reactivar la exportación y explicó: "No esperamos que nos vengan a comprar, salimos a vender. Lo hago yo personalmente. Es una tarea que me encanta porque es vender trabajo argentino", dijo.

El Gobierno propuso a Bolsonaro asociarse para fabricar un blindado militar

"Hoy mismo le entregué al Presidente el informe que me llegó de acuerdo al ministerio de Economía de Brasil, que indica que este mes aumentaron un 12% con respecto a septiembre, y en septiembre ya había aumentado un 15% el intercambio comercial. Esto nos muestra perspectivas muy buenas", indicó.

El embajador destacó, por último, uno de los principales temas de la agenda que es la reapertura del turismo: "Se abre una gran oportunidad porque se va a potenciar muchísimo el turismo regional" ante la pandemia del coronavirus. "Estoy absolutamente seguro, por el interés que veo, que va a haber miles y miles de turistas brasileros que vamos a ver llegar. Eso genera un impacto muy positivo de divisas y de empleo", agregó.

El hermetismo con Ginés González García por la vacuna

Con el ministro de Salud de la Nación Ginés González García, el presidente Alberto Fernández comenzó a planificar la vacunación contra el COVID-19 tras el anuncio del compromiso de compra de la vacuna Sputnik V a Rusia, en un encuentro que se extendió por más de de dos horas.

Fuentes de Casa Rosada detallaron que también participó de la reunión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien días atrás mantuvo una conversación con el ministro de Salud para "comenzar a armar la logística" de la vacunación: "Los primeros en vacunarse serán: personal de salud, fuerzas de seguridad y pacientes de riesgo", precisaron.

Quién es la elegida de Alberto F para cerrar la compra de la vacuna rusa

El jefe de Estado y el funcionario nacional empezaron a delinear la estrategia que implementará el país a la hora de tener que cumplir con una vacunación masiva. El encuentro, en el marco de un gran hermetismo, se produjo un día después del anuncio que hizo Fernández sobre que la Argentina accederá a fin de año a unas 25 millones de vacunas Sputnik V, elaboradas por Rusia.

"No preguntamos qué ideología tiene la vacuna. Preguntamos si salva vidas. Si salva vidas de argentinos, la compramos y la usamos. No me importa quién es el que la produce", remarcó el jefe de Estado este miércoles al encabezar un acto en Avellaneda.

Inmunólogo sobre Sputnik V: "Nadie se va a vacunar hasta que la fase 3 finalice"

Antes del encuentro con el jefe de Estado, González García mantuvo una videoconferencia con periodistas de la Red Argentina de Periodistas Científicos, en la que brindó detalles de las distintas negociaciones que el Estado realiza para "acceder lo antes posible a la mayor cantidad de vacunas contra el COVID-19 para lograr inmunizar a la población".

El ministro indicó, por último, que las negociaciones "siempre fueron priorizando la transferencia de tecnología, como lo hemos acordado con el laboratorio AstraZeneca y fundamentalmente haciendo hincapié en cuándo creen que tendrán la vacuna disponible, cuántas vacunas podrán proveer y a qué precio".

CI/FeL