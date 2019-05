Graciana Peñafort cruzó a Alberto Fernández por decir que la comunicación es "un negocio"

La concentración en el mapa de medios es un tema que divide las aguas en el kirchnerismo y con Alberto Fernández como cabeza de la fórmula presidencial junto a Cristina Fernández de Kirchner posiblemente va a ser una cuestión recurrente durante la campaña.

En una extensa entrevista concedida a Tiempo Argentino, Fernández fue consultado por la fusión del Grupo Clarín con Telecom. El ex jefe de Gabinete consideró que la adquisición debería resolverse con las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor y no con la Ley de Medios.

“La Ley de Medios puede ser una gran herramienta si es que queremos multiplicar voces, y si queremos promover algo que, recuerdo, en esencia es un negocio. Porque ese fue uno de los errores de la Ley. Cuando la Ley dice que un tercio del espectro debe estar en manos de ONGs y de entidades sin fines de lucro. Porque no podés dejar en manos de una entidad sin fines de lucro un proyecto comercial. No es posible eso”, sostuvo en la nota. También proclamó que con él “la guerra se terminó”.

La comunicación es un negocio, dijo Alberto Fernández

Sus dichos provocaron la reacción de la abogada y co-redactora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Graciana Peñafort, quien salió a responderle a través de un hilo en Twitter.

Magnetto-Alberto F: la cumbre menos aceptada

“Quiero señalar es que la comunicación NO es negocio (sic). Es un derecho. La ONU ha dicho que la libertad de información era la piedra angular de todas las libertades y un derecho humano fundamental. Y vos sabes tan bien como yo que los derechos humanos no están pensados o diseñados con perspectiva comercial. Por eso la comunicación, entendida como el derecho de expresión y de acceso a la información tiene en las democracias resguardos especiales”, consignó la letrada.

Cuando se debatió la Ley de Medios, Fernández ya no formaba parte de la Casa Rosada y se mostraba alejado de la postura kirchnerista en esta materia. En sus tiempos como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, Fernández fue cuestionado por el reparto de pauta oficial, especialmente por la la discriminación hacia Editorial Perfil. Un decisión que defendió hace apenas dos años al argumentar que “había publicaciones que para nosotros muchas veces eran falsas”.

En este contexto, la ex directora de asuntos legales de la desaparecida AFSCA destacó en su respuesta que los medios de comunicación son un “elemento sistémico de las democracias”. “Como la comunicación refiere no solo a un derecho individual, sino también a un derecho colectivo, sostener que es solo un negocio, le quita entidad como derecho. Me sorprende que no sean los periodistas los primeros en discutirte eso”, manifestó Peñafort.

Con la fórmula lanzada, Alberto estrena estrategia despojada de liturgia cristinista

Para la abogada, en el caso de considerar la comunicación como "un negocio" los periodistas serían “meros comerciantes de información”. “Los medios, mi querido Alberto, construyen sentido. Es decir dictan pautas de bien y mal que son aceptadas por una buena parte de la sociedad. Si lo hacen solo desde un único punto de vista, cercenan la posibilidad de elegir libremente de las personas. Por eso es necesario que existan pluralidad de fuentes de información y no discursos hegemónicos", añadió.

Los monopolios y las posiciones dominantes de mercado le hacen tan mal a la democracia y a la libertad. Y tengo que decirte esto porque veo que declarás concluida la guerra con los medios.

"Yo no sé si hubo una guerra con los medios, Sí hubo un disputa por la redistribución de bienes simbólicos. Y por la construcción de sentido. Y sé que en esto diferimos, yo banco mucho esa disputa y vos no tanto. Pero más allá de esta discusión, que tenemos desde siempre, si doy por valido tu argumento de la guerra y de su fin declarado por vos, te diría que por ahí tenés que notificarlos fehacientemente, porque para ellos la 'guerra sigue' y, un poco bastante en estos días, te tiene a vos también como rehén de ella", concluyó.

