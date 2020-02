Graciana Peñafort pidió que la Corte revise "todo lo que hizo Bonadio"

La abogada encargada de las defensas del ex canciller Héctor Timerman y el ex vicepresidente Amado Boudou, Graciana Peñafort, fue otra de las personalidades que habló de la muerte del juez Claudio Bonadio. Apenas unas horas después de que se conociera el deceso del magistrado, la letrada consideró que la Corte “tiene que revisar todo lo hizo” a lo largo de su carrera.

“Yo creo que para poder elevarlo a la categoría de santo y de las cosas que van a querer decir, deberían primero preocuparse por darle las explicaciones a la familia de Héctor Timerman que nunca las tuvieron y que realmente las necesitan”, manifestó la letrada en referencia al accionar del juez en la causa en la que el excanciller fue procesado por traición a la Patria y encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. Entre otras cuestiones, Bonadio le negó la excarcelación y el ex funcionario tuvo que seguir con arresto domiciliario.

En conversación con el programa Habrá Consecuencias que se emite por El Destape Radio, la abogada manifestó: “Espero que la justicia de Dios sea más justa y más misericordiosa de lo que fue Bonadio en vida”.

Al hacer un repaso de lo que fue la carrera del magistrado de Comodoro Py, Peñafort precisó: “Recuerdo con mucha nitidez el caso de los pacientes infectados por VIH que dejó prescribir. Tuvo que llegar a la Corte Suprema para que el escándalo de AMIA de encubrimiento y todo lo accesorio, porque no solo fue la no investigación del encubrimiento, fue armar la nueva causa para proteger al Fino Palacios. No fue un buen juez Bonadio”.

Con respecto a los expedientes que actualmente tenía en poder el juez, indicó: “Yo creo que muchas de estas causas son absolutamente nulas. Es más, estoy convencida de que Bonadio sabía que Cristina estaba cerca más allá de lo que dijera Majul y por eso se apuró en elevar a juicio causas totalmente incompletas (...) como la causa del gas licuado”.

Finalmente, Peñafort sostuvo que el máximo tribunal del país debería estudiar el accionar de Bonadio: “La Corte Suprema tiene que hacer la Superintendencia, algo que no hizo en estos cuatro años y que hace tiempo que le reclamamos que haga. Si nadie objetó debería revisarse todo”.

Actualmente, Bonadio se encontraba de licencia y en los últimos días había pedido extender su ausencia por un mes más y ausentarse de sus funciones al menos hasta marzo.El juez federal fue el principal impulsor de las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de los expedientes por los que la funcionaria deberá afrontar juicios orales y públicos fueron instruidos por él.

