Guerra en el Partido Obrero: Jorge Altamira denuncia que lo echaron

El Partido Obrero vive por estos días una guerra interna entre la conducción de la fuerza y una fracción liderada por el dirigente histórico y fundador del espacio Jorge Altamira. Las tensiones se dan en plena campaña electoral en unos comicios en los que se logró una mayoría de unidad de fuerzas de izquierda.

El sector de Altamira denunció una “expulsión encubierta” del partido, mientras que desde la conducción del PO liderada por el legislador porteño Gabriel Solano, el diputado Néstor Pitrola y la candidata a vicepresidente Romina del Plá (FIT-Unidad) sostuvieron que el histórico dirigente “rompió” con el espacio y actúa como una fuerza independiente.

A través de un ida y vuelta de extensos comunicados, ambos sectores del PO defendieron sus posturas.

El Comité Nacional del Partido Obrero considera que el grupo dirigido por Altamira ha resuelto romper con el Partido Obrero para formar su propia organización

“El Comité Nacional del Partido Obrero considera que el grupo dirigido por Altamira ha resuelto romper con el Partido Obrero para formar su propia organización. Es lo que se desprende de las resoluciones votadas en una ‘asamblea de militantes’, no anunciada a los organismos partidarios. En ese evento Altamira y su grupo han resuelto dar un paso fraccional final y sin retorno, resolviendo que actuarán de modo público con sus propias posiciones, dividiendo la unidad de acción”, indicaron en un texto difundido el sábado 29 de junio.

Según la conducción del PO, el grupo de Altamira resolvió hacer campaña con consignas que no fueron aceptadas por el espacio, con actividades al margen del cronograma oficial y con el impulso de un “boicot” a los eventos organizados por el partido. “Estamos ante una declaración de ruptura de la unidad de acción del partido alevosa, en una actividad pública central en esta etapa como es la campaña electoral”.

“Hacemos un llamado a la militancia que ha firmado la declaración de Altamira y su grupo a que reflexione. No está planteado un debate político en el marco del centralismo democrático, sino un trabajo liquidacionista de este gran Partido que hemos construido entre todos” concluyeron.

Consultado por PERFIL, Solano negó que el PO echara a Altamira sino que fue su accionar el que dejó claro que no pertenecen al espacio: “En partidos como el nuestro cuando el debate se hace democráticamente y las conclusiones a los que se llegan se ponen en práctica com unanimidad. Ellos cuestionan la candidatura, las consignas de campaña, las actividades. El compromiso es hacerlo todo juntos por lo que su decisión es lamentable pero la respetamos”.

“Una fracción interna significa que un grupo se organizó internamente para influir bajo una determinada posición. El grupo de Altamira no asume lo que decidió toda la organización, ellos han decidido actuar en actividad pública distinta y, por lo tanto, como un partido independiente. No se entiende de otro modo”, agregó.

La contracara. Altamira junto con el ex legislador porteño y economista Marcelo Ramal y otros referentes como Juan Ferro, Daniel Blanco, Julio Quintana, Pablo Busch y Pablo Viñas aseveran que buscaron fundar una línea interna partidaria integrada por 750 militantes y que por ello los expulsaron del partido.

En un documento bajo el título "Paremos el intento de liquidar al Partido Obrero", la fracción altamirista denunció que la conducción del PO llevó a cabo "proscripción", "censura", “boicots” y "espionaje"; que hubo "fisgoneo", utilización de medios "represivos", "intrigas" y "trabajo clandestino"; y también que se los excluyó de los recursos de la organización para la campaña electoral y de formar parte de espacios de debate y de decisión interna. Con todo ello, el grupo reclamó mantener un espacio de disidencia "pública".

"Absurdamente, el comunicado nos acusa de pretender hacer campaña electoral 'por fuera de lo resuelto por la dirección del Partido'. Pero ¿qué es lo que pretenden? ¿El monopolio de la campaña electoral para un grupo de candidatos? En el Partido Obrero, la campaña electoral, como instancia de agitación y propaganda política, es patrimonio de todos sus militantes. Pero la afirmación es doblemente absurda porque los voceros o dirigentes de la fracción pretendemos contribuir a la campaña aún cuando hemos sido claramente excluidos de las listas electorales", sentenciaron.

“El planteo de constitución de una fracción, que preside el documento que presentamos, es una tentativa última para defender la unidad partidaria, desafiada por la violación creciente de la democracia interna y las agresiones faccionales de la dirección. Pero el CC invierte las cosas: presenta como rupturistas a quienes declaramos nuestra pertenencia y defensa del programa del PO, y avanza él en un camino escisionista. Nos atribuyen la supuesta decisión de apartarnos del partido para no hacerse cargo de una expulsión que, sin embargo, intentarán poner en marcha. En forma deliberada, la dirección escamotea los resultados de una crisis que es resultado de su propia deriva política, blindada con métodos de patota, ataques personales, descalificaciones y espionaje”, consignaron.

En diálogo con el programa Inmensa Minoría que se emite por Radio Con Vos, Altamira expresó que no va a dejar que lo echen del espacio que él fundó: "No solo estoy adentro del Partido Obrero, sino que no me sacan ni a tiros". Con respecto a los dichos del PO, a los que calificó de un "atropello", manifestó: "El texto dice que yo me coloqué afuera, pero nadie me puede decir donde estoy colocado".

"Demostramos que la división es falsa, nosotros seguimos en el PO. Para echar a un militante no alcanza un papel (...) Hemos construido este partido, no necesitamos permiso para seguir construyéndolo", cerró.

