Comenzó la guerra por el juego online en la Ciudad de Buenos Aires

por Ramón Indart

El juego vive momentos de extrema tensión. Y no es para menos, ya que están a punto de entregarse los permisos para explotar el negocio del sistema online por los próximos cinco años en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, la guerra ya empezó, con condimentos de todo tipo. Están los empresarios que tienen juego presencial y al no poder participar por normativa, están presionando para cambiar las reglas. Hasta apoyan los reclamos gremiales que se conocieron por estos días.

En medio de la turbulencia, PERFIL pudo saber que Daniel Angelici está a punto de presentar su proyecto, como ya lo hizo en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Juega en esta disputa también Fabián "Pepín" Simón, abogado que se encargó del Juego durante la presidencia de Mauricio Macri, ubicó a un hombre suyo en Lotería de CABA y enfrenta tanto a Federico de Achával (Hipódromo) como a Angelici. Y por último, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien analiza qué costo político tendrá menor desgaste: Si permitir el desembarco de Angelici o cambiar de idea y que Achával (¿y Cristóbal López?) entren en el nuevo negocio.

Abierto. En febrero de este año el Gobierno porteño abrió el proceso de inscripción. Para evitar la concentración se estableció que los que ya tienen licencias presenciales no podrán tener además participación en el online. Esto también le dio una solución política a Larreta, ya que dejó afuera Achával, socio de Cristóbal López cuando Néstor Kirchner les entregó a través de un DNU la exclusividad hasta 2032. También quedaron afuera los españoles de CIRSA, que participan en los barcos. Además, el negocio lo administra exclusivamente la Ciudad evitando que Nación pueda reclamar la facultad como con los presenciales (Macri le entregó el juego a Larreta en 2016). Desde el gobierno, destacaron a este medio que LOTBA, a través del titular Martín García Santillán, entrega permisos y no licencias. Es que la Ciudad no está autorizada a entregar licencias. Santillán tiene 36 años y actúa bajo la tutela de "Pepín" Simón.

Pero la irrupción del coronavirus, hizo que el negocio presencial se paralizara. Y las empresas presionan al gobierno para cambiar las reglas. ¿Su mejor herramienta? Advertir con que 7500 personas trabajan directamente en el rubro y se suman 2500 más del tipo golondrina (eventos, feriados). A tal punto que dieron piedra libre al gremio que conduce Daniel Amoroso para ayudar con la presión, quien envió al legislador Eugenio Casielles a realizar un pedido de informes en la Legislatura. Si no les permiten entrar, al menos buscarían quedarse con el incipiente negocio del turf online. Así podrían volver las carreras y apuntar a un nuevo público.

Pliegos. Mientras tanto, Angelici se frota las manos. Con bingos en la provincia de Buenos Aires, tiene todo listo en la jurisdicción de Axel Kicillof para ser uno de los beneficiarios (allí Vidal no excluyó a los bingueros del nuevo negocio) y ahora está cerca de presentar una oferta para participar del online en CABA. ¿A favor? Es uno de los hombres más fuertes del radicalismo porteño y con muchísimo poder en la Justicia de la Ciudad. ¿En contra? Su alto perfil como expresidente de Boca Juniors lo dejó expuesto ante la opinión pública y, sobre todo, frente a la Coalición Cívica de Elisa Carrió, aliada de Simón.

Tiempos. Según pudo saber PERFIL, ya hay tres empresas que se presentaron, pero hay más en carpeta. ¿Cuándo quiere el gobierno que el negocio esté andando? La fecha estimada es octubre. Funcionarios porteños también aclararon que los requisitos (anti lavado, manejo de software, reglas de control) y la idea organizativa se tomó principalmente de España. "Los permisos serán ilimitados, el mercado regulará cuantos empresarios estarán acá. Así evitamos la concentración en pocas manos. No se cierra, es permanente, si cumplís los requisitos y se habilita, entrás".

¿Cómo se recaudará? Las empresas no pagarán un canon, sino que el Estado se quedará con un porcentaje de lo apostado (calcula el gobierno entre 15 y 20% de cada apuesta, dicen las empresas el 10%) más 6% de Ingresos Brutos. El permiso será por un lapso de cinco años. ¿Cuánto estiman recaudar? Desde la administración de Larreta no tienen una cifra aproximada. Siendo conservadores, señalan que en las arcas públicas entrarán 400 millones de pesos anuales. La Ciudad tiene un presupuesto anual de 480 mil millones de pesos, no hará la diferencia en la recaudación, se busca más el hecho de controlar un negocio clandestino". Sin embargo, operadores consultados por este medio pusieron en duda la cifra y refutaron la información oficial. "Va a ser muchísimo más, pero bajan el número para que no parezca tan fuerte ante la clase política".

