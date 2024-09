Guillermo Francos fue dado de alta tras pasar un día internado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue dado de alta hoy después de haber estado internado desde el domingo por un cuadro gastrointestinal. Según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, Francos obtuvo el alta de la clínica porteña Sagrada Familia pasadas las 17.30.

"Entre el miércoles y el jueves retomo la actividad", expresó el funcionario, en declaraciones periodísticas, al salir del nosocomio. El parte médico de este lunes decía que Francos ya se encontraba "recuperado, lúcido, afebril y estable".

"Francos cursa su segundo día de internación en la clínica Sagrada Familia, post descompensación por cuadro sincopal y pérdida de conocimiento", indicaba el documento médico. El funcionario estaba con "parámetros clínicos, hemodinámicos y fisiológicos normales" y en condiciones "de pre alta clínica".

El domingo Francos había ingresado a la clínica porteña por un cuadro gastrointestinal que derivó en un episodio de lipotimia e implicó la pérdida de la conciencia.

Antes de su internación, Francos se habría cruzado con Santiago Caputo

“El jefe de Gabinete le habría dicho al vocero presidencial algo así como ‘perdón, yo tengo rango constitucional. Yo firmo. Yo tomo decisiones. El señor Santiago Caputo no. Mi función es más importante que la de Santiago Caputo’. Lo cual provocó en el Gobierno un ruido interno muy grande”, relató Eduardo Feinmann en su programa radial de radio Mitre.

El periodista narró las horas anteriores que Guillermo Francos vivió antes de su internación. “Algunos comentan, en Casa de Gobierno, que el jefe de Gabinete llegó a renunciar. Por lo menos, in vocce, de palabra. ’Me voy, si tanto jodo. Si el que manda es Santiago Caputo, me voy. Yo soy el jefe de Gabinete’", siguió en su descripción Feinmann. Desde el Gobierno desmintieron esa versión.

“Habló conmigo el viernes, en la tele, donde confirmó que, efectivamente, él tiene su rango constitucional y que las decisiones que toma, las toma como jefe de Gabinete. El sábado a la tarde habló aquí y después de eso se produjo la recaída o el cuadro gastrointestinal agudo. Que cuentan, producto de un estresazo”, concluyó el conductor mediático.

Además de los rumores que adjudican un duro entredicho con Santiago Caputo, el funcionario libertario tuvo una fuerte semana, a raíz de la polémica por las declaraciones del senador Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza, actual presidente provisional de la Cámara de Senadores. “Inapropiado”, fue la opinión de Francos sobre lo expresado por el legislador puntano y exigió que rectifique su posición.

Previamente, el jefe de Gabinete había tenido que presentarse en la Cámara Baja para dar su informe de gestión y responder por primera vez a centenares de preguntas de los diputados de las distintas bancadas. Pero la reunión finalizó anticipadamente después de que los legisladores de Unión por la Patria se fueran por la represión policial a los jubilados que protestaban en las inmediaciones del Congreso.

