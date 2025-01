Luego de su reunión con diputados en Casa Rosada el martes 21 de enero, el jefe de Gabinete Guillermo Francos sigue su “gira de negociaciones”. Esta vez, visitó el Senado para reunirse con la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloques dialoguistas. Con la sumatoria de la vicejefa de Estado, se busca también terminar con las especulaciones de una posible ruptura de relaciones con el presidente Javier Milei.

En el encuentro,Francos pidió darle prioridad a la eliminación de las PASO aunque, como viene aclarando en diversas entrevistas, “no descarta la suspensión” de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Esta última es la opción que más resuena en el oficialismo ya que, con el correr de los meses, se les sumaron dificultades para tener quórum en lo que a decisiones en el Congreso respecta. Entre que el bloque libertario es minoritario y que algunos aliados se fueron “cayendo”, como el caso del ex senador Edgardo Kueider, expulsado por haber sido capturado con dólares sin declarar, las opciones comienzan a reducirse, lo cual podría, en última instancia, culminar en un escenario parecido a los vetos presidenciales de los proyectos que no simpatizaban al oficialismo.

Guillermo Francos compartió una imagen del encuentro en su cuenta de X

Según pudo saber Infobae luego del encuentro, uno de los partícipes indicó: “Quedó claro en la reunión que las PASO es lo más importante para el Gobierno, por un tema de plazos. Por lo que percibe, hay una postura más cercana a la suspensión que la eliminación. Y sería lo único a tratar en ese sentido, ya que se estima que lo del financiamiento quedará para las ordinarias”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además de Francos y Villarruel, participaron el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian.

El martes 21, Francos se había reunido con diputados dialoguistas del PRO y la UCR

El Senado aguarda que la Cámara de Diputados tome una decisión sobre las PASO y la ley de Ficha Limpia para convocar una sesión que aborde todos los temas dictaminados hacia mediados de febrero. Las sesiones extraordinarias están previstas para concluir el viernes 21, aunque el Ejecutivo podría extenderlas hasta el final del mes.

Poco después, el 1 de marzo, Javier Milei encabezará la apertura de un nuevo período ordinario en el Congreso, marcando el inicio formal de la actividad legislativa del año.

Guillermo Francos no descarta un acuerdo con Unión por la Patria para suspender las PASO

Sobre Ariel Lijo en la Corte Suprema: “Estamos lejos de un acuerdo”

Francos mencionó al jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, quien aseguró que su bancada se opondrá al nombramiento de Ariel Lijo como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia y manifestó que “si tienen en cuenta lo que dijo, están lejos de una posibilidad de acuerdo”.

En esta misma línea, Francos indicó a Radio Rivadavia que “se comentó mucho” la posibilidad de que el presidente Javier Milei designe por decreto tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla: “Está claro que la Constitución Nacional posibilita eso, en el caso de que no hubiera sesiones, pero no es la intención del presidente. Lo que quiere es que la Corte pueda funcionar y que no tenga tantos años de demora para tratar temas importantes. Es una posibilidad que existe, pero es una decisión del Presidente, no puedo adelantar nada”, manifestó.

Ariel Lijo

A su vez, Francos indicó que, además de las dos propuestas que hizo Milei, “no hay que olvidar” que tienen que resolver el tema del Procurador General de la Nación y la designación de los 150 jueces federales, “que también se necesitan un acuerdo en el Senado”: “Deberíamos esforzarnos todos los sectores para que la Justicia funcione bien y con el número de integrantes que necesita”, planteó.

TC / ds