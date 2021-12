"Halcones" del PRO ya anidan en Flores: Patricia Bullrich tiene su primer local partidario propio

“Agradezco la oportunidad de inaugurar este local. Estar acá en estos días de diciembre es cuidar el voto, cuidar la confianza que la gente nos depositó. Es importante trabajar porque nosotros estamos construyendo una nueva relación con el ciudadano”, dijo Patricia Bullrich en la inauguración del primer local partidario de los "halcones" del PRO en el ámbito porteño. Queda en Carabobo 515 del barrio de Flores, sector de la porteña Comuna 7, y el acto se anota en la carrera que ese sector del macrismo espera llevar adelante en la carrera a las elecciones presidenciales de 2023.

Como se sabe, en ocasión de las legislativas de este año, Bullrich declinó su postulación en aras de la unidad que tejía Horacio Rodríguez Larreta, encolumando al partido detrás de las candidaturas de María Eugenia Vidal en la ciudad y de Diego Santilli encabezando las listas en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ya en ese momento dejó en claro que sus planes apuntaban a "competir" en 2023, y la inauguración de estos días en Flores apunta en ese sentido.

“Mantuvimos convicciones importantes que nos trajeron acá a abrir un nuevo local partidario", enfatizó la titular del PRO a nivel nacional, recalcando que "el camino hacia el 2023 para convertir los planes sociales en trabajo registrado implica la representación de la clase media, del trabajador, del comerciante, del estudiante y del vecino que necesitan que alguien los comprenda”.

“Si queremos defender la libertad, la seguridad, la salud y un sindicalismo de flacos que viva como sus trabajadores, no podemos rifar el voto, no podemos rifar la confianza, tenemos que ocupar nuestro lugar de trabajo, tenemos que estar acá no en Disneylandia”, agregó Bullrich, en obvia alusión a la insólita situación provocada por la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, que a pocos días de asumir se fue de vacaciones a Orlando y fue una de las responsables de la derrota opositora en la sesión del martes en Diputados, donde el kirchnerismo logró aprobar una suba en el impuesto a los bienes personales.

“Tengan conciencia de que hoy estamos escribiendo una parte de la historia. Estamos trabajando para que aquellos que tengan la valentía de poner el cuerpo, más allá del lugar que tengan hoy, ocupen cargos importantes en el 2023. No tengo ninguna duda de que así será. Cuando pasen por la calle Carabobo recuerden que aquí se inauguró el primer local halcón.”, señaló a su turno el diputado nacional Waldo Wolff, otro de los presentes en el acto.

Por su parte, el sindicalista y doctor en farmacia y bioquímica Marcelo Peretta, otro de los dirigentes presentes, expresó que "hay muchos locales del PRO, pero este es distinto, éste es un local 'halcón' como decimos en la jerga, porque representa a dirigentes que tienen palabra, que tienen la valentía de decir lo que piensan, la firmeza de hacer lo que dicen y la coherencia de entender los tiempos que se viven. Los halcones preferimos ser políticamente incorrectos haciendo lo correcto para la gente; aún cuando a veces inicialmente no se nos comprende, a la larga queda demostrado el beneficio público de nuestras propuestas.”

"Para nosotros las escuelas y universidades deben estar abiertas siempre. Para nosotros la libertad está antes que la salud por eso nos oponemos al pase sanitario. Para nosotros la columna vertebral es el trabajo, con esfuerzo y movilidad ascendente, porque sin trabajo Argentina no tiene futuro", señaló Peretta.

A su lado, el abogado y ex Secretario de Mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación Omar Yasín puntualizó que "desde este primer local de Patricia Bullrich en la Ciudad vamos a difundir los postulados del partido, defendiendo la democracia y la república con afiliados y militantes del PRO, y también con los liberales que tienen mucho que aportar”.

“Esta casa es para toda esa gente que quiere trabajar en los barrios de la comuna 7. Es para aquellos que entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad, eligen a las fuerzas de seguridad. Vamos a volar alto para llegar lejos, volar alto como los halcones para llegar lejos. Argentina está en un laberinto y la mejor forma de salir es por arriba”, agregó.

Finalmente, el ex titular del Banco Provincia de Buenos Aires Juan Curutchet recalcó que "hoy vemos que las posturas radicalizadas son las que la sociedad más quiere: seguridad, prosperidad y futuro. Por suerte tenemos éste liderazgo que nos impulsa y nos retroalimenta. Es un trabajo de todos los argentinos y, por eso, es muy importante esta inauguración. El cambio que necesita el país no se va a hacer con un enroque de figuras, hay que abrirse a la sociedad y aceptar que hace falta gente que tiene mucho para ofrecer”.

