Hijos de gremialistas | Sebastian Maturano: “A pesar de ser hijo de, acá hay que hacer bien las cosas”

Sebastian Maturano tiene 36 años y es el secretario gremial de La Fraternidad y lidera la Juventud de la CGT. También es hijo de Omar Maturano, el histórico dirigente ferroviario, también de La Fraternidad. Sin embargo, aclaró que “a pesar de ser hijo acá hay que hacerlo bien y realmente le tiene que gustar”, en una entrevista con PERFIL.

Además, destacó que no llegó a ese lugar sin antes haber trabajado en el rubro. “Comencé trabajando de conductor de tren, fui delegado, y me gustaba lo que hacía”, relató. “Luego mis compañeros me eligieron y pude llegar a ser miembro del secretariado general. Después vieron mi trabajo y me votaron como secretario de la juventud. Y eso no es porque sea hijo de nadie, sino porque los trabajadores votan a los referentes del país”, explicó el hombre de Ingeniero Maschwitz.

En cuanto a su formación, remarcó el rol de su mamá, mientras su papá trabajaba. A ella le debe su “educación, respeto y humildad”. “Mi padre terminaba de trabajar conduciendo trenes y después se iba a la seccional. Yo me iba con mi vieja a trabajar a limpiar casas”, remarcó.

Maturano con la Juventud Sindical de la CGT

¿Cómo ve a las nuevas generaciones sindicales?

Veo que la mayoría no quiere volver a cometer los errores de los últimos años, a partir de Rucci, de Ubaldini. Tiene que pregonar el interés colectivo, no el personal, y dejar de lado las mezquindades. No bajo los brazos, creo que esta generación tiene que hacer un gran cambio en el sindicalismo. Queremos hacer una autocrítica de por qué no estamos conduciendo las decisiones del país.

¿Cómo se dio la convivencia entre padre-hijo en un mismo sindicato?

No lo veo para nada mal. Si a uno no le gusta lo que hace, no lo puede hacer, sea el hijo de quien sea. Ayer hablaba con un dirigente sindical y me dice: “Viste lo que hablan de los hijos de los dirigentes sindical, bueno, yo tengo a mi hijo que lo intentó y no le gustó la manera de trabajar, hay que lidiar día a día con los problemas de los compañeros”. A pesar de ser hijo acá hay que hacerlo bien y realmente le tiene que gustar. Comencé trabajando de conductor de tren, fui delegado, y me gustaba lo que hacía. Luego me eligieron y pude llegar a ser miembro del secretariado general. Después vieron mi trabajo y me votaron como secretario de la juventud. Y eso no es porque sea hijo de nadie, sino porque los trabajadores votan a los referentes del país.

Esta generación tiene que hacer un gran cambio en el sindicalismo

¿Qué aprendió de la experiencia de tu padre?

Seguramente todos los hijos de sindicalistas aprenden muchas cosas, pero muchas de su madre también. Yo le debo mi educación, mi respeto y humildad a lo que hizo mi madre en mi casa. Mi padre terminaba de trabajar conduciendo trenes, y después se iba a la seccional. Yo me iba con mi vieja a trabajar a limpiar casas. En ese momento, mi viejo estaba alejado de casa, pero lo veíamos los fines de semana. Lo que me dejó mi padre tiene que ver con los códigos y el compañerismo.

¿Algo que le haya enseñado él?

Son los mismos códigos y principios, la humildad de no creerte, que sos una cosa después otra. El poder que uno llega a tener no se ve reflejado en la pérdida de humildad.

¿Qué sensación le da ver hijos de gremialistas que llegaron ahí sin haber trabajado demasiado?

No tengo una opinión, tampoco sé cuáles serán los hijos de esos compañeros. Los mismos trabajadores van a saber de dónde vienen. Yo no soy quién para juzgarlo, serán ellos mediante el voto para elegirlos. No sé de quién puede ser.

Omar Maturano, líder histórico de La Fraternidad

Uno puede ser el caso de Genta de los estatales porteños…

No comparto. No sé la historia y no puedo decir. No soy quién para juzgarlo, serán los compañeros. Tampoco lo conozco. Son muchas cosas que se hablan y no sé si son ciertas.

¿Qué le genera escuchar que llegan ahí por ser hijos de?

No sé qué casos. Yo te digo los compañeros que comparto y los veo ahí trabajando.

¿Qué le despierta ver empresarios cada vez más ricos y trabajadores más pobres?

Acá hay una realidad que nunca se tiene en cuenta cuánto trabajo generan los sindicatos. El que y pertenezco tiene empleados en una mutual, en hoteles, en centros deportivos. Acá se ve la cantidad de empleo que generan los sindicatos. Después lo que cada sindicalista haga con la plata que generó y ganó, lo tendrían que contestar ellos, no es nuestro caso.

Hijos de Gremialistas | Jerónimo y Huguito Moyano construyen poder en Independiente y en la CGT

¿Es el rol de los sindicalistas hacer plata?

No, el sindicalismo es un gran generador de trabajo. Después con su dinero tienen que resguardar y no perder poder adquisitivo. El sindicato tiene que resguardar capital y patrimonio para dar prestaciones sociales y económicas. Esa es la gran función económica..

¿Cómo se lleva con Pablo Moyano?

Bien, bien. Los secretarios generales se comunican entre ellos. Ayer nos dieron una mirada única plasmando la misma preocupación. Él es camionero, yo ferroviario. Tenemos distintas cosas que defender, para mi el desarrollo de un país, en logística, ambiente, es en base primordial al transporte ferroviario, no en camiones.

Él es otro hijo de, cómo ves su caso en Independiente, Camioneros, CGT

Debe haber trabajado, y los compañeros lo eligieron. No soy amigo, y no conozco de dónde salió él. No puedo decirte. Habrá trabajado de camionero y los compañeros lo habrán elegido.

Sobre Pablo Moyano: "No conozco de dónde salió él"

¿No sospecha que recibió una ayuda que otro no?

La verdad que no sé. Si te digo te miento. Puedo escucharte a vos, pero no tuve la posibilidad de hablar de eso. Se da por sabido que el compañero trabajó.

¿Qué opina de la reelección indefinida?

Es un debate que lo quiso proponer el gobierno anterior, Alfonsín también. Acá hay que hacer una profundización de esto, porque se habla por siempre, se nos estigmatiza. Pero a los jueces, los diputados, los senadores, ¿hace cuánto que están?. Hay muchos que dicen que van a renunciar, dejar el cargo, pero después lo ves en Diputados.

¿Pero habría que modificar la reelección indefinida en los sindicatos?

No, totalmente no. Está la libertad sindical, que es una manera democrática de elegir a quién nos representa, acá hay una elección, una cantidad de trabajadores a representar. Hay que pensar en el largo plazo, cuando un sindicato hace las cosas mal, los mismo trabajadores los sacan de ahí. Pasa todos los años.

"Se da por sabido que Pablo Moyano trabajó"

¿Qué opina del Salario Básico Universal?

Lo que veo es que acá hay que buscar la manera de generar trabajo. Es el único ordenador social que le da dignidad a cualquier persona. Después si podemos avanzar es algo temporario, no una salida. Los planes sociales cumplen una función de sobrevivir. No es algo digno, el que cobra el plan social no llega a fin de mes. Acá se ha perdido en todos estos años la cultura del trabajo, del ahorro, donde se vive el día a día.

¿Tiene alguna propuesta en concreto para salir de esa situación?

Nosotros hicimos un análisis sobre cómo se viene perjudicando hace años el empleo joven. Esto es debido a grandes factores, como la educación. Gran parte de los jóvenes no puede terminar la primaria y secundaria y eso recae en la informalidad. Hay que buscar herramientas de integración social para que los jóvenes tengan proyecciones y los que la tienen no se vayan del país y apuesten por la patria.

RI