Horacio Rodríguez Larreta copió a Obama y bromeó sobre las críticas que recibe en las redes

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, contestó a través de sus redes sociales las quejas, comentarios y memes que hacen los porteños sobre su gestión, con referencias a temas como las negociaciones con los delegados del subte y hasta la constante refacción de veredas.

En un video difundido a través de sus redes sociales, y en el marco de la campaña electoral por su reelección de cara a octubre, el intendente de CABA leyó los tweets que escriben los vecinos con temas que generan debate. "Quiero 500 veredas sanas para inaugurar y lo haremos así: inaugurar, romper, inaugurar, inaugurar, romper, romper. Temo que el poder lo ha enloquecido", escribió un usuario, junto a una foto en donde se ve a Larreta con cara de "loco".

"Y sí, un poco, mirá la cara que me pusieron acá...", responde el jefecomunal en alusión a la imagen. Otro de los mensajes en las redes que leyó, decía: "Me olvidé de contarles que encontré un animal re parecido a Diego Santilli". En el posteo se puede ver una foto partida de un walabi junto al vice jefe de Gobierno, Diego Santilli. "¡Es igual!", se ríe Larreta.

Gisela Marziotta: "El gobierno de la Ciudad sólo muestra fotos, pero detrás hay historias muy tristes"

"Horacio Rodríguez Larreta manejando el conflicto con los metrodelgados", escribió otro usuario, junto a un dibujo donde se ve a Homero Simpson, junto a sus amigos Carl y Lenny en la planta nuclear mirando a un gallo. "No sé cuál soy yo, no hay ninguno pelado acá", expresa el intendente. Por último, un usuario bromeó: "Le entro como Larreta a las veredas sanas". El chiste hace alusión a la constante refacción de veredas y a las críticas sobre obras en zonas donde no había desperfectos.

Este tipo de videos en los que el protagonista lee con humor mensajes "negativos" y memes es utilizado desde hace años en Estados Unidos por políticos y hasta estrellas de Hollywood. Popularizado por la sección "Celebrities read mean tweets" ("los famosos leen tuits maliciosos") del ciclo Jimmy Kimmel Live, apunta a mostrar un costado más "distendido" ante las críticas. Barack Obama, por ejemplo, realizó lecturas de tweets en su contra durante su visita a diversos programas de televisión. En las redes, Twitter cuenta con un segmento llamado Behind de Tweets en donde se puede ver a actores y cantantes de la talla de Sophie Turner, de Games of Thrones, o los Jonas Brothers, leyendo posteos y comentarios. En todas las imágenes, prevalece el "humor" ante los chistes.

El material audiovisual del jefe de Gobierno se da luego de que hace días mostrara su costado más radicalizado durante el primer congreso del frente electoral Juntos por el Cambio. Ese día, en tono de arenga, destacó que el oficialismo tiene "el mejor equipo de campaña" y afirmó que, en cambio, "del otro lado muestran la hilacha, muestran lo que son, ni siquiera es que cometen errores, eso son". En este marco, vinculó al kirchnerismo con el enfrentamiento sindical en San Fernando. "Hace un rato se cagaron a tiros dos facciones de ellos en un frigorífico, no sé dónde", expresó.

