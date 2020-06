Larreta ante la militancia del PRO: “Hay que sostener un mensaje anti grieta"

Un nuevo encuentro virtual, esta vez con la militancia cordobesa del PRO, le permitió a Horacio Rodríguez Larreta, insistir con una oposición moderada, que intenta salir de la dicotomía que se presenta entre el kirchnerismo ortodoxo y los sectores más duros de Juntos por el Cambio.

“Hay que sostener un mensaje anti grieta, pro positivo, un mensaje de futuro”, expresó el jefe de Gobierno porteño. “Tenemos que apoyarnos en la gestión y no hacer apologías anti-alguien”, planteó ante diputados, intendentes y dirigentes de Córdoba.

“Una cosa es criticar algo, otra cosa es hacer de la crítica una herramienta política”, agregó. “La Argentina es muy antinómica, hace muchas décadas, que ahora con la grieta se acentuó”, apuntó Larreta.

Lo escuchaban, entre otros, la diputada nacional del PRO-Córdoba Capital, Soher El Sukaria, y un grupo de intendentes, entre ellos Pedro Dellarossa, de Marcos Juárez. La convocatoria fue denominada “La gestión en crisis” y junto al jefe comunal, quien habló por Zoom desde una de las oficinas en la sede gubernamental de Parque Patricios, estaba Eduardo Macchiavelli, secretario General del PRO.

“Las peleas políticas no ayudan en nada. Cuando me preguntaron qué opinaba sobre (la idea de) que saquen los presos de las cárceles, me expresé muy claro en contra. Por eso tenemos que marcar diferencias en muchos temas, pero no en la pandemia”, destacó, en otro tramo de la charla.

Por otro lado, volvió a destacar el trabajo conjunto con el Gobierno nacional y el bonaerense. Venía de charlar casi una hora, a solas, con Axel Kicillof, quien se acercó a la sede de Uspallata.

“No tengo mucha experiencia (en la relación con Nación y Provincia) fuera de la pandemia. Hoy, con la pandemia, puedo decir que la coordinación es buena. No solo es buena: estoy convencida que es mi responsabilidad coordinar con Nación y Provincia”, subrayó el jefe comunal. “Hoy tenemos la responsabilidad de estar todos juntos”, añadió.

Además, dijo que “con la crisis que hay, si además nos peleamos entre los políticos, la gente se va a angustiar más todavía”. Y puso ejemplos internacionales: “Miren lo que pasa en EE.UU., donde el presidente se pelea con los gobernadores. También en Brasil. En España el alcalde de Madrid no habló en tres meses ni una vez con el presidente de España. Una locura”, confesó.

Gestión como política. En otro tramo de su alocución, dijo: “Hago apología de la gestión”. Y expresó: “Creo en eso. Quiero que se me evalúe como intendente, por lo que hice, más que por lo que digo. Por eso digo que hay que revalorizar a la gestión”. También llamó, a aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas, a “tener mucha disciplina, tener temple”.

“En una crisis como estas no hay decisiones buenas. Es una mala o una peor”, apuntó Larreta. “Por eso nuestra actitud es abrir la mayor cantidad de actividades posibles sin que generen riesgo. Y solo podés hacerlo probando”, expresó.

“Tenemos dos ventajas: el tiempo de la cuarentena nos permitió mejorar la respuesta del sistema de salud y mejorar la conciencia ciudadana. De todas formas, hoy hay que administrar la cantidad de contagios hasta que haya una vacuna”, concluyó.

