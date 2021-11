Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, rechazó la posibilidad de sentarse a dialogar con el oficialismo para tratar de acordar puntos en común y terminar con la grieta. También se refirió al llamado a indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en Dolores el pasado jueves y lo calificó de "payasada". Por otro lado, el dirigente destacó que desde la campaña electoral de Juntos por el Cambio no se esconde a la figura del ex mandatario y está "activo" de cara a las legislativas del 14 de noviembre.

El alcalde porteño volvió a cuestionar el llamado al diálogo que el oficialismo hizo trascender a través del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y remarcó que esas interferencias en las conversaciones se deben a diferencias en diversas temáticas. “Con gente que cree que controlando los precios con militantes va a bajar la inflación, que piensa que no hay problemas de derechos humanos en Nicaragua, Venezuela o Cuba, o que no hay que ayudar a Río Negro en un problema de inseguridad no veo ninguna posibilidad de ponernos de acuerdo”, manifestó Rodríguez Larreta este domingo 31 de octubre en diálogo con LN+.

Por eso, el jefe comunal subrayó que desde el Frente de Todos se llamó públicamente a acordar puntos en común y bajarle la temperatura al enfrentamiento político pero se reflejó lo contrario. “No han mostrado ninguna vocación de conversar de nada”, criticó.

Larreta también recordó declaraciones que la semana pasada realizó la primera candidata a diputada del Frente de Todos en Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien había cuestionado a la oposición por querer realizar un "golpe blando" al gobierno nacional de cara a las elecciones. Y criticó además al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien había catalogado como "anti-argentinos" a los dirigentes cambiemitas. "La semana pasada el ministro de Economía dijo que éramos anti-argentinos, y la candidata Tolosa Paz dijo que estábamos detrás de un golpe blando. Ahora, el presidente lo que único que hace es cuestionar a la oposición cada vez que agarra un micrófono, y lo mismo que la vicepresidenta”, cuestionó.

El dirigente opositor habló de tener como objetivo "terminar con la grieta" de cara a las presidenciales del 2023 y apuntar a "la unidad nacional" mediante un país más federal, un discurso similar al que el presidente Alberto Fernández mencionó al comienzo de su gestión.

Negado a dialogar con quienes hacen “apología del cierre de escuelas”, Larreta abrió una pequeña puerta a futuro. “Creo que, del otro lado, puede haber una mayoría de argentinos con la que podemos discutir cómo bajar la inflación y combatir la inseguridad”.

Horacio Rodríguez Larreta: "Tenemos que ir sobre los monopolios, no ayudan a bajar la inflación"

La citación de Macri en Dolores

El pasado jueves el expresidente Mauricio Macri viajó hasta Dolores para ser indagado en la causa que investiga el presunto espionaje a familiares del submarino ARA San Juan. El hecho fue catalogado por el oficialismo como político por la convocatoria que dirigentes de Juntos por el Cambio realizaron en apoyo al exmandatario. La indagatoria debió suspenderse porque el ex presidente de Boca no estaba relevado de contar secretos de inteligencia, lo que originó que fuera convocado nuevamente para el 3 de noviembre.

“Lo llamaron a indagatoria sin estar mencionado en el expediente ni una sola vez, de la nada”, cuestionó Larreta, plegado a la figura de Macri y seguro de su inocencia. Por eso afirmó que se trató de una "movida política" a semanas de las elecciones y calificó el llamado del juez Martín Bava como una "payasada". “El juez lo volvió a llamar en minutos para seguir insistiendo con que sea antes de la elección. Nadie lo puede creer”, expresó.

Las razones de Macri para volver

Rodríguez Larreta también fue consultado por la participación de Macri en la campaña de Juntos por el Cambio de cara a las legislativas de noviembre. “Es parte activa de la campaña”, justificó el alcalde porteño. “Es miembro de la mesa de Juntos por el Cambio y parte activa de la campaña”, justificó.

Por último, aseveró que el creador del PRO estará junto a María Eugenia Vidal, la candidata a diputada cambiemita en la Ciudad de Buenos Aires, para hacer campaña mientras avanza la carrera hacia el 14 de noviembre.

GI/ff