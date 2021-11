Horacio Rodríguez Larreta: "Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación"

Luego de las victorias de sus candidatos en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta le mandó un mensaje al Frente de Todos luego de mostrarse festivos en la derrota nacional de las elecciones del domingo. “El dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron, no tiene mucha mas interpretación”, aseveró. También se despegó de las declaraciones del ex presidente, Mauricio Macri, y manifestó que estos dos años no son de transición.

"Ellos ganaron perdiendo y nosotros perdimos ganando", declaró ayer la futura diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, sobre los resultados electorales que el oficialismo recolectó el domingo. La coalición panperonista logró restar la ventaja que Juntos le había sacado en las primarias e incluso virar los resultados de Chaco y Tierra del Fuego, algo que no estaba en los planes del espacio.

Las palabras de Tolosa Paz fueron criticadas por la oposición, pero quien no se había manifestado al respecto fue Rodríguez Larreta. “El dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron, no tiene mucha mas interpretación”, cuestionó el Jefe de Gobierno en conferencia de prensa.

También le envió un mensaje al frentetedismo por la celebración del domingo, donde el presidente Alberto Fernández habló de "victoria". “Lo que me preocupa de esto es que, justamente, uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección, que fue una derrota para ellos, y cuando salen a festejar a decir que ganaron me reocupa muchísimo porque supone que no lo entendieron, que lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer alguna corrección, que es lo que la gente les pidió”, dijo Larreta.

“Ganamos ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de 9 millones de votos. En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Lo mismo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. 13 de 24 provincias con el 42% a nivel nacional. Llevamos tres elecciones con más del 40%”, detalló el Jefe de Gobierno porteño.

El proyecto de Alberto Fernández y la marcha del miércoles

Además calificó de "inentendible" el discurso victorioso del gobierno nacional y habló sobre el anuncio que realizó el presidente antes de asistir al Complejo Cultural "C" de Chacarita, donde manifestó que enviaría un plan al Congreso para discutir los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre esto, dijo que “esperamos que los proyectos y el plan los presente lo más rápido posible porque eso es lo que nos faltó este tiempo”.

Por otro lado, se separó de las declaraciones que Macri hizo el 14 de noviembre luego de haber emitido su voto en Palermo, cuando dijo que los dos años de gobierno que quedan son de transición. Sin vueltas, Larreta dijo que “no hay una transición” porque “hay un gobierno electo hasta 2023″.

Finalmente, el funcionario cambiemita cuestionó la marcha que celebrarán mañana los dirigentes de la Confederación General de Trabajo (CGT) y movimientos sociales en apoyo a Alberto Fernández. “Me resulta extraño que vayan a festejar una derrota. Me preocupa porque eso supone no reconocerla y que no van a cambiar, cuando la gente le pidió a los votos que cambien el rumbo, que basta de inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que se trabaje en un plan económico. Uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. Esa es la gran preocupación, que no cambien. Me preocupa lo que viene después. La gente gritó por un cambio”, cuestionó.

