Video en la supuesta quinta de Magnetto | Iglesias le respondió a Tailhade: “Miserable”

El diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Rodolfo Tailhade, acusó a Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Waldo Wolff de ir a la quinta de Héctor Magnetto en Mercedes para recibir instrucciones sobre cómo actuar frente al proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, la información publicada por el diputado oficialista fue desmentida rotundamente por los diputados Fernando Iglesias, Waldo Wolff y desde el mismo grupo Clarín.

"El viernes 14 de mayo anunciamos que el 18 íbamos a emitir dictamen en el proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público. Un día después, el macrismo grabó este video patético", disparó Tailhade en Twitter, en referencia a un video de los dirigentes donde criticaban al proyecto.

La respuesta de Iglesias a Tailhade

“Escuchame, servicio. La quinta donde se filmó el video es de la familia de mi pareja desde 20 años antes de que la conociera. Está todo en el registro de propiedad. Estábamos festejando mi cumpleaños con @PatoBullrich @WolffWaldo Beto Brandoni y amigos, miserable”, aclaró el dirigente de Juntos por el Cambio, ante los tuits de Tailhade que afirmaban que Magnetto “es el verdadero jefe de la oposición”.

Por su lado, fuentes del Grupo Clarín se limitaron a comentar: "Eso es un verdadero disparate". Además, el diputado Waldo Wolff confirmó a PERFIL la versión de Iglesias, al afirmar que él los invitó “a una chacra de la familia de su pareja, por su cumpleaños”.

Ante ello, el legislador del Frente de Todos volvió a la carga en la misma red social e ironizó: “Jaja, qué raro el cadete de Magnetto, @feriglesias, poniendo a la “novia” como excusa para todo. Una demora de 24 horas para desmentir algo muy simple. No quiero imaginar cuánto tardará en decir algo cuándo muestre que tiene una cuenta en el Commerzbank en España sin declarar”.

Sobre este último aspecto, al ser consultado por este medio, Tailhade detalló: “Detecté movimientos de dinero de Fernando Iglesias a España en ese Banco y por lo que veo, desde que es diputado, nunca declaró la cuenta”. A partir de esto, aseguró que llevará esta información a la causa penal por enriquecimiento ilícito que le hizo el mismo Tailhade al legislador de la oposición.

Pero la discusión no terminó acá y Fernando Iglesias le volvió a responder con ironía a Tailhade diciéndole: "Si la Justicia le cobrara a @rodotailhade todas las horas que le hace perder pagamos la deuda con el Club de París y nos sobra guita @WolffWaldo



La discusión siguió donde no se ahorraron descalificaciones: "Estábamos arreglando los papeles del registro de propiedad para que figurara a nombre del abuelo de mi novia en 1965, pelotudo. Y no tengo ninguna cuenta no declarada. Ponela en tu denuncia junto al departamento que me regaló Macri, que también te olvidaste, infeliz".





Finalmente intervino en el intercambio twitero el diputado Waldo Wolff quien con humor escribió: Ahhh no era de Magnetto @FerIglesias ? Me tuve que fumar tu cumpleaños pensando que estaba cumpliendo con las órdenes de Hector. Otra opereta, y van.



Explicaciones finales de Fernando Iglesias

En declaraciones radiales, el diputado volvió sobre el tema y acusó al presidente y a la vicepresidenta. "Yo no le doy explicaciones a Tailhade, le explico a los ciudadanos. Si algún miserable, servicio como Tailhade sale a decir barbaridades, tengo que salir a hablar, porque si no, el que calla otorga. Tailhade manejaba los servicios para Cristina, y está dedicado a atacar a la oposición, hace campañas de difamación. El problema es que hay una amenaza permanente de los Tailhade, los Coco Sily y los Alberto Fernández de la vida contra funcionarios de la oposición"

