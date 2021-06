Acusan a Bullrich, Brandoni, Wolff e Iglesias de grabar un video en la quinta de Héctor Magnetto

El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció que varios referentes de Juntos por el Cambio estuvieron en la quinta del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, en medio de la polémica por la intención del oficialismo de cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal.

El legislador kirchnerista hizo referencia a un video publicado por la propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en sus redes sociales, en la que se la ve junto al actor y referente opositor, Luis Brandoni, y los diputados nacionales del PRO, Waldo Wolff y Fernando Iglesias.

Un mes después de que publicaran ese video, ahora Tailhade afirmó que esas imágenes se grabaron en la quinta de Héctor Magnetto en Mercedes. "Les voy a contar una triste historia sobre cómo maneja Magnetto a sus empleados: el viernes 14 de mayo anunciamos que el 18 íbamos a emitir dictamen en el proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público. Un día después, el macrismo grabó este video patético", inició el legislador en su cuenta de Twitter.

Les voy a contar una triste historia sobre cómo maneja Magnetto a sus empleados: el viernes 14 de mayo anunciamos que el 18 íbamos a emitir dictamen en el proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público. Un día después, el macrismo grabó este video patético. https://t.co/XRvq6NVGO7 — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) June 22, 2021

"Más allá de las consignas berretas y las mentiras de @patobullrich y el punga @feriglesias, lo peor es que para hacer esto fueron convocados de urgencia a la quinta de Magnetto en Mercedes, donde grabaron el video y recibieron instrucciones del verdadero jefe de la oposición", siguió.

En ese sentido, manifestó: "Así como lo leen! Magnetto los juntó en su quinta y les dio las órdenes del caso. Y trabajaron coordinadamente: @patobullrich subió el video a su cuenta de Twitter a las 18,16, @clarincom publicó la noticia a las 18,51, y el domingo el tema salió en tapa".

Así como lo leen! Magnetto los juntó en su quinta y les dió las órdenes del caso. Y trabajaron coordinadamente: @patobullrich subió el video a su cuenta de Twitter a las 18,16, @clarincom publicó la noticia a las 18,51, y el domingo el tema salió en tapa pic.twitter.com/yVG5Wr8uYt — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) June 22, 2021

"Se ve que Magnetto también ordenó que se junte la mesa nacional de Juntos por el Cambio para rechazar la reforma, porque la armaron de urgencia y el domingo 16 no faltó siquiera @mauriciomacri, que si bien pone guita en @lanacionmas al que le hace caso es a Magnetto".

Asimismo, comentó: "La quinta de Mercedes nos muestra la realidad: Juntos por el Cambio no representa a los ciudadanos ni a la sociedad. Responde a Clarín y a los intereses de los grupos económicos que este grupo simboliza. El verdadero jefe de estos indignos es Héctor Magnetto.

"Tengo la información hace un mes. Me tomé todo un mes para chequearlo. Por eso lo tiro ahora. Pero efectivamente es así. Es trágico", expresó el legislador en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en C5N.

"Al día siguiente que anunciáramos una reunión de comisión, en la que habíamos recibido especialistas y ya Juntos por el Cambio sacó un comunicado para condicionar y diciendo que era un atentado a la República. El viernes anunciamos que íbamos a convocar para el martes para dictaminar. Y al día siguiente, el sábado, los reunió Magnetto en su quinta en Mercedes. No sé la totalidad de los que participaron de esa reunión. Los 4 que estaban ahí participaron seguro, tengo la sospecha de que hubo algunos participantes más, como (el procurador interino​) Eduardo Casal", expresó Tailhade.

En esa línea, continuó: "Esto muestra cosas muy importantes pero graves, muy nocivas. Primero el involucramiento personal de Magnetto en estos temas. Evidentemente las tapas de diarios, las operaciones, el propio lawfare del cual fue ejecutor Clarín durante estos años. Hay una interés personal de Magnetto. Es humillante. Espero que los haya recibido con un asado por lo menos. Les hacen grabar el vídeo, a los 20 minutos lo sube a Clarín".

"Tenemos estas fotografías obscenas. Estos tipos vienen y dicen defender la República en la Cámara de Diputados y hacen esto que es repugnante para la República", añadió, y continuó: "No veo que se desmarque mucho Horacio Rodríguez Larreta. Pero son (los participantes del video) los que tienen a mano para ejecutar las operaciones. Lo del Ministerio Público, arrancó el sábado y fueron 5 tapas consecutivas de Clarín, la operación era intimidar a algunos diputados para que no firmaran el dictamen".

"El otro día armaron otra, mandaron a Cristian Ritondo a decir que ellos volvían a ratificar que ellos querían a Daniel Rafecas, que iban a acompañar para ponerlo en tapa al día siguiente, para volver a instalar el tema. Volver a citar un clima negativo en la cuestión. Les desespera el tema", siguió.

Y desafió a que lo desmientan: "Patricia Bullrich , Waldo Wolff, Fernando Iglesias, que se la pasan en Twitter, hace tres horas que puse el tuit, nadie me salió a decir que no mentía. Nadie me salió a desmentir".

El video en cuestión fue publicado por Bullrich el 15 de mayo. "No vamos a permitir el copamiento de la justicia; es la última línea de defensa de la República. El Gobierno quiere cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal para darle impunidad a Cristina Kirchner y a todos sus funcionarios con causas", dijo en Twitter.

En esa línea, convocó a una reunión de Juntos por el Cambio "de manera urgente", para "unir fuerzas y frenar el avance del kirchnerismo sobre los fiscales".

En sintonía con el mensaje por escrito de Bullrich, en el video, Iglesias señala que "quieren cambiar la ley de Ministerio Público Fiscal" y le sigue Wolff sosteniendo que "quieren impunidad para el kirchnerismo". Luego, la propia Bullrich señaló: "No lo vamos a permitir de ninguna manera". Y Brandoni concluyó: "La gente no se va a dejar llevar por delante". "Vamos a ganar", afirmaron Brandoni y Bullrich.

ED / DS