¿El impuesto del 30% del "dólar turista" afecta a los delivery como Glovo o Rappi?

El llamado "dólar turista", que incluye un impuesto del 30%, en realidad no afecta solo a los viajes al exterior sino también a la compra de productos y servicios fuera de la Argentina, sigue generando dudas sobre algunos aspectos. Si bien luego también se sumó el impuesto del 30% para el dólar ahorro, despertó una gran intriga sobre qué pasará con algunos servicios locales como las aplicaciones de delivery.

Los primeros servicios que tienen un amplio consumo local y el Gobierno confirmó que serán abarcados por ese nuevo impuesto son Netflix y Spotify, y otros servicios de streaming. Sin embargo, no puntualizaron sobre qué sucederá con las plataformas de delivery como Pedidos Ya, Glovo, Rappi y hasta Uber.

Cuánto van a costar servicios como Netflix y Spotify con los nuevos impuestos

Sucede que estas plataformas no tienen su origen en la Argentina. Por ejemplo, Pedidos Ya se creó y tiene su sede central en Montevideo, Uruguay, Glovo es española, de Barcelona, Rappi es colombiana de nacimiento, mientras que Uber es de los Estados Unidos. Y muchos de los pagos se hacen mediante plataformas que tampoco tienen origen en Argentina.

PERFIL consultó al vocero del Ministerio de Economía, liderado por Martín Guzmán que encabezó esta mañana el anuncio de la batería de medidas compuestas en el megaproyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y aseguraron que las plataformas de delivery no tendrán recargo. "No, porque son consumos en la Argentina. no son gastos en el exterior", explicaron a este medio.

Cuál será el valor del dólar turista que anunció el Gobierno

Por su lado, desde la empresa Rappi también sacaron un comunicado de prensa explicando la situación: "En base a la información circulada en algunos medios de comunicación respecto a cómo afectaría a las plataformas de delivery el impuesto del 30% a las compras de productos y servicios fuera del país con tarjeta, desde Rappi queremos aclarar que esta medida no alcanza a nuestra operación, dado que somos una empresa constituida en Argentina, y cobramos íntegramente en pesos argentinos a través de medios de pago locales".

"Con el objetivo de hacer las ciudades más eficientes y mejorar la calidad de vida, Rappi confía en que el mercado local es un actor clave. Actualmente cuenta con casi 500 empleados en el país, operando en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Rosario y Tucumán, y desea seguir apostando al país mediante nuevas oportunidades de inversión", señaló la empresa de delivery en un breve comunicado.

