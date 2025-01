Imputaron a un diputado de Unión por la Patria por difundir "información falsa" contra el gobernador de Salta

La justicia salteña imputó al diputado nacional de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, por difundir videos a través de cuentas de TikTok con supuesta información falsa contra el gobernador Gustavo Sáenz y otros funcionarios. Estrada deberá presentarse a declarar ante la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia este jueves, pero anticipó que se trata de una “persecución judicial, política y mediática”.

El diputado es investigado por el delito de intimidación pública, ya que habría sido quien autorizaba y dirigía los videos que eran publicados en las cuentas “La Casta Salteña” y “La Casta de Sáenz” de la red social china. En la causa también quedaron imputados por la gestión de las cuentas la exasesora del diputado, Florencia Bustamante; el asesor y exempleado municipal Alonso Javier Allemand, y Juan Capisano, creador de la cuenta “La Casta Salteña”. Los dos últimos, según Estrada, declararon bajo presión.

La fiscal a cargo, Sofía Cornejo, en conferencia de prensa señaló: “Nos dimos con que muchos de estos videos no implican libertad de expresión. El grueso de los videos podrían dar lugar a futuras acciones, ya sea de querellas por calumnias e injurias o acciones privadas por algún perjuicio por parte de los damnificados”.

Los videos publicados en "La Casta Salteña" están subidos de forma anónima y realizan acusaciones de corrupción de diferente índole contra el mandatario provincial, funcionarios de su Gabinete y el periodista Mario Peña, entre otros. En tono con el contenido publicado, en su presentación, la cuenta afirma: “Te mostramos cómo se manejan los políticos y sus tratos por debajo de la mesa”.

Consultada sobre la posible persecución política a través de la Justicia, la fiscal rechazó esa hipótesis. “La investigación no es contra una persona. La investigación empieza contra desconocidos. Después, que las pruebas me hayan llevado a él, eso es algo que no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, empresas de telefonía celular y la declaración de dos personas. Entonces el direccionamiento no es tal. Esto no es político, esto es jurídico”, aseveró Cornejo.

Sin embargo, el diputado de UxP desconoce las afirmaciones de la fiscalía y sostiene que está siendo objeto de una “persecución política, judicial y mediática orquestada por el gobernador Gustavo Sáenz” por su rol de opositor.

La defensa del diputado de Unión por la Patria tras la imputación por la supuesta información falsa

Tras la imputación, Estrada publicó una carta abierta dirigida a los salteños en la que defendió la veracidad de algunos de los archivos difundidos. “¿Creen que los vínculos del entonces secretario de Seguridad de Sáenz y bandas delictivas son obra de mi imaginación?, ¿creen que los patrulleros de la policía encontrados con droga fueron una operación mía?”, escribió el legislador.

La otra cara de un intendente: condena por narco y 100 mil dólares en un doble fondo

En el documento, el diputado además denunció que las declaraciones en la causa fueron forzadas. “Algunos de los trabajadores fueron presionados por el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli” sostuvo, y agregó: “Jóvenes militantes que trabajan, madres con familias a cargo, mucho no pueden hacer más que asustarse. Esto demuestra cómo Sáenz maneja la provincia, decidiendo quién va preso según sus intereses”.

Anteriormente, el jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, había compartido un comunicado en el que se denunciaba el accionar del gobernador salteño por “por persecución política, para hostigar y amedrentar opositores”. En ese texto se había advertido “el peligroso cauce que ha comenzado a tomar la justicia salteña, que es casi una copia del arbitrario accionar de la justicia jujeña que, el 4 de enero de 2023, decidió detener al docente universitario Nahuel Morandini por un tuit contra el exgobernador Morales”.

