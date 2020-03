A raíz del aumento de ciudadanos detenidos por incumplir con el aislamiento preventivo y obligatorio, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, advirtió este miércoles 25 de marzo que, si la tendencia se mantiene, "los fiscales no van a dar abasto" con las denuncias, aunque aclaró que "se va a aplicar la ley" con todos aquellos que hayan violado la medida.

"No puedo creer cómo todavía hay gente que no entiende lo que estamos viviendo, que haya gente que lleve una tabla de surf. Estoy azorada. Esto no es un juego. Es una medida que se está tomando", sostuvo la funcionaria nacional, en diálogo con Radio Rivadavia. Sin embargo, celebró que "la mayoría está cumpliendo" el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández, pero pidió que "no se siga intentando saltar las prohibiciones, porque los fiscales no van a dar abasto" con las denuncias por el incumplimiento de la cuarentena general.

Diego Santilli se quejó por el tránsito en cuarentena: "No es un síntoma positivo"

En ese sentido, Losardo remarcó que "se está organizando y se está trabajando bien" el tema de las denuncias por violación de la cuarentena. "Se va a aplicar la ley. Queremos aplicar la ley y se aplicará la normativa y los artículos que el DNU establece. Es justo que se aplique la normativa", destacó.

"Tenemos un Presidente que trabaja desde las 8:00 hasta cualquier hora. No para. El Gabinete está muy compenetrado con su trabajo. El Presidente toma las medidas y todos tenemos que alinearnos", señaló y afirmó que "están todos trabajando para que no se atrasen los registros de reincidencia" en la violación de la cuarentena general.

Finalmente, al ser consultada sobre la decisión de algunos gobernadores e intendentes de restringir el tránsito en sus distritos, Losardo consideró: "No me parece que haya que vallar, porque se genera un problema en la circulación" de trabajadores esenciales.

Esta mañana, pese al cierre de 59 accesos a la Ciudad, se registró un mayor caudal de tránsito en el primer día hábil de la semana, en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio. Preocupado por la situación, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, advirtió que "lo de esta mañana no es un síntoma positivo".

DR/FeL