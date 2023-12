Inflación sin control: noviembre cerró arriba del 11% y diciembre asoma con un nuevo salto

La inflación se convirtió en el principal flagelo de los bolsillos argentinos en el último año. Y tal parece que noviembre y diciembre serán los meses que coronen las subas. Por caso, para el anteúltimo mes del año los analistas más conservadores pronostican un IPC por encima del 11%, y otros se acercan al 14%.

Un vendaval de subas, pensando en que estamos ya comenzando diciembre, un mes de alzas tradicionales en las que presionarán fuerte otros condimentos ligados al cambio de gobierno y las desregulaciones que el libertario propone, además del aguinaldo. Como si fuera poco, aún resta saber cómo se desarticulará la bomba de las “Leliq”, puesto que si esos pesos van al mercado, hasta el propio Javier Milei proyectó una “híper”.

Respecto a los cálculos de lo que fue el anteúltimo mes del año, C&T Consultores anticipó que según su relevamiento de precios minoristas el IP presentó un alza mensual de 11,5%, una tasa superior a la de octubre y poco menor que los picos de agosto y septiembre. De convalidarse esa suba, la variación en los doce meses treparía al 161,6%.

“El mes arrancó con ajustes significativos luego del freno que había tenido lugar hasta las elecciones generales de octubre, luego hubo una moderación y, luego del balotaje, comenzaron registrarse incrementos fuertes y generalizados”, indicaron desde la consultora que dirigen Camilo Tiscornia y María Castiglioni.

“Salud fue el rubro de mayor suba. Se destacó el alza de 19% en los medicamentos, una de las más altas de todos los rubros del IPC”, agregaron, al tiempo que indicaron que “alimentos y bebidas subió 13%, con alzas generalizadas, que no bajaron del 9% y que llegaron hasta el 22% en frutas y verduras”.

A la Fundación Libertad y Progreso el dato le da un punto por encima, en 12,6% y Eco Go estimó una suba en precios minoristas del 13,4%. Nuevamente los alimentos presionaron y en la cuarta semana del mes presentaron una variación del 8% con respecto a la semana previa, con lo cual, en todo noviembre acumularían un alza del 15,4%.

Alimentos, por encima del acumulado anual. Ya enfocados en el rubro alimentos, los precios se dispararon fuerte en especial tras el balotaje, con la victoria de Javier Milei. Incluso los supermercadistas dicen que en esos días recibieron listas de precios con subas superiores al 40%.

En lo que atañe a CABA, Consumidores Libres indicó que, sobre el precio de 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” registraron un aumento del 13,66% en el anteúltimo mes del año, registrando una variación de acumulada del 171,09 % desde el 1° de enero.

También centrado en el consumo, Focus Market informó que, según su relevamiento (vía lector de código de barra) de un conjunto de 70 skus que engloban a 682 productos de diferentes marcas y presentaciones, la inflación en esos productos fue de 11,2% promedio en noviembre.

Para el análisis, Damián Di Pace dividió noviembre en dos etapas: prebaloje y pos balotaje. “Nuestra economía viene padeciendo una inflación reprimida producto de regulación de precios, tipo de cambio oficial apreciado sumado a una restricción externa con cepo incluido muy fuerte con escasez de dólares para importar y formación de precios dispares en nuestra economía. Después del balotaje y con el resultado electoral definitivo, los precios comenzaron a buscar un nuevo equilibrio impactando sobre la inflación. Más del 50% de productos crecieron a una tasa superior a los dos dígitos en noviembre acelerándose su avance en los últimos diez días”, indicó.

Chau a los acuerdos de precios. Las empresas de consumo masivo se preparan para remarcaciones con base del 30% y techo del 60% en el “sinceramiento” después del 10 de diciembre.

Las nuevas autoridades impulsan cambios de raíz en diversas áreas. Y una de ellas tiene que ver con las funciones de la Secretaría de Comercio. Milei adelantó que “la Secretaría de Comercio no va a existir en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos”. De hecho, no hay nombres en danza como en otras funciones clave. Desde La Libertad Avanza adelantaron que no continuarán con la política de acuerdo de precios. Vale recordar que el 10 de diciembre finaliza el programa Precios Justos.

Con este esquema, las empresas adelantan que a la alta deuda comercial se le sumarán factores que impactarán en sus costos, como aumentos en la nafta, devaluación o subas en la materia prima.

Diciembre y lo que viene. El economista y docente Pablo Tigani, adelantó a PERFIL que la presión sobre los precios no cederá en diciembre

“La inflación va a seguir en los dos dígitos, probablemente entre el 12% y el 13%. Diciembre es el mes del aguinaldo, el mes donde algunas personas adelantan sus vacaciones y probablemente entonces tengamos una nueva cifra que supere a la cifra de noviembre”, vaticinó.

Según el análisis de Tigani, “no se puede seguir aumentando el precio de los alimentos cuando no se venden, sobre todo si estamos hablando de productos perecederos. La escapada del precio del pan fue muy pero muy importante, la disminución de la venta de pan ya es notoria, quiere decir que, si quieren lo pueden poner a 5 mil pesos el kilo de pan, el problema es que lo van a tener que vender duro o van a tener que hacer budín de pan, porque la gente no va a tener la plata para poder comprarlo”, aseguró.

La dinámica de precios en suba parecería no ceder a futuro. Por caso hasta los organismos internacionales como la OCDE, ya anticiparon un índice de precios durísimo para 2024 del 157,1%. Y aquí va bien la mirada de Walter Morales de Wise Capital: “La inflación sabemos que va a ser alta, pero el nivel va a estar determinado por el tipo de cambio, el plan y la tasa de interés”. Todas definiciones que conoceremos luego del 10 de diciembre.