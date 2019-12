Senado: Juntos por el Cambio define en la Justicia quién ocupa la banca por La Rioja

por Julian D'Imperio

La senadora nacional de Juntos por La Rioja (la alianza de Cambiemos riojana), Inés Brizuela y Doria, asumió tras ganar en las elecciones legislativas en 2017 y ahora deberá dejar su cargo luego de ganar la intendencia de la capital de su provincia. Esa banca que queda libre desató una interna en el espacio que, según pudo saber PERFIL, será judicializada ante la falta de un acuerdo: por el orden original de las listas que dieron ganador a la coalición debería ser José María "Gugu" Rivero, pero por la ley de Paridad de Género le correspondería a la diputada Clara Vega.

Ambos candidatos a ocupar dicha banca defienden su postura y tienen distintas interpretaciones respecto de qué normativa debería aplicarse. Si bien la ley de Paridad de Género despejaría las dudas, se trata de una ley aprobada 32 días después de los comicios. Según Rivero, que dialogó con este este medio, eso implica que debería tenerse en cuenta la normativa anterior a la ley porque "la Constitución aclara que las leyes no son retroactivas". "Las leyes no son retroactivas, ninguna ley. Sino estaríamos violentando la seguridad jurídica cuando se tenga que reinterpretar o modificar otra ley".

Sin embargo, Clara Vega manifestó a PERFIL que la ley de Paridad cuando se aprobó "es muy clara respecto de cómo ganas en cuestiones de voto. Si sos mayoría entra la mujer y el varón, y si sos minoría, entra el primero en la lista. Si se va el varón asume el varón, si se va la mujer, la mujer. Los constitucionalistas me dicen que se toma el hecho, que es la futura renuncia de Brizuela y Doria, que se hace en 2019, con la nueva reglamentación. Entonces se aplica la ley vigente".

Mauricio Macri reglamentó la Ley de Paridad de Género

Consultado por PERFIL, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue contundente al decir que la banca corresponde a una mujer: "Hay un principio fundante de la interpretación de los derechos, el pro persona, que cuando hay una disputa se debe tener en cuenta al sector más vulnerable y débil, y de eso habla la ley de Paridad de género precisamente. Por eso corresponde que asuma la mujer".

Lo cierto es que ambos candidatos a suceder a Brizuela y Doria ya anticiparon que judicializarán el caso para que la decisión final la tenga la Cámara Nacional Electoral, que hasta no recibir y analizar la cuestión no hará interpretaciones.

Fuentes del Congreso que integran la alianza también mantuvieron una posición neutral del caso: "Ambas posturas son válidas, lo debe decidir la Justicia".

Vega también denuncia que Brizuela y Doria no presentó su renuncia la semana pasada, cuando ya juraron los nuevos legisladores, para que no asumiera la diputada. Por último, anticipó que basará su pedido en un fallo de la jueza federal María Servini, que aplicó la ley retroactivamente a partir de una presentación de una ONG de mujeres tras la renuncia de Anabella Hers Cabral, quien fue reemplazada por Alejandra Caballero.

JDI/MC