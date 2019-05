Isabel Allende: "Argentina es un país políticamente inmaduro, reeligen a la gente más rara"

La escritora chilena Isabel Allende analizó la contienda electoral en la Argentina y causó polémica al referirse al país como “políticamente inmaduro”. Durante una entrevista en el canal CNN con el periodista Andrés Oppenheimer, la autora de "La casa de los espíritus" expresó: "La política argentina siempre ha sido extraña. Reeligen a la gente más rara. Acuérdate del peronismo. Es un país políticamente inmaduro. Perdonen los argentino amigos míos, pero así es, así lo vemos desde Chile y desde afuera".

La novelista respondió a la consulta del analista sobre encuestas recientes que mostrarían que la expresidenta Cristina Fernández de Kicrhner podría ganar las elecciones en octubre. Así lo contó el propio Oppenheimer en una columna publicada en el Nuevo Herald.

"Cuando le pregunté a la novelista chilena Isabel Allende sobre encuestas recientes que muestran que la expresidenta populista de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, podría ganar las elecciones del 27 de octubre, la escritora meneó la cabeza con asombro y dio una respuesta brutalmente honesta. Me dijo que 'Argentina es un país políticamente inmaduro'", detalló el periodista, quien se sumó a las críticas.

"La escritora tiene razón. La inmadurez puede ser definida como falta de sensatez, o buen juicio. Y el principal problema de Argentina ha sido su costumbre infantil de vivir más allá de sus posibilidades, y —como vimos más recientemente durante el mandato de Fernández de Kirchner— culpar a otros cuando se acaba la fiesta", argumentó en otro segmento del texto.

Según Oppenheimer "la mayoría de las encuestas muestran que la fórmula populista de Fernández de Kirchner está ligeramente por delante o empatada con el actual presidente Mauricio Macri". En este marco, aseguró que, si llegara a ganar la expresidenta, "puede que Allende se haya quedado corta al describir a Argentina como un país 'políticamente inmaduro'. Sería más bien un país políticamente masoquista, o suicida".

El analista se refirió además a la situación económica que -según su opinión- habría dejado la administración de la exmandataria en el país. "El gobierno de Fernández de Kirchner se benefició de la mayor bonanza económica en la historia reciente de su país gracias al alza de los precios mundiales de la soja y otras exportaciones agrícolas argentinas. Y, a pesar de eso, la expresidenta dejó el país en bancarrota", dijo.

Y, para cerrar, dio detalles de una entrevista que mantuvo con Jaime Durán Barba. "En una entrevista reciente, el asesor de imagen de Macri, Jaime Durán Barba, me dijo que aún confía en que, a pesar del actual bajón económico, Macri será reelegido. Según me dijo, los argentinos tienen todavía fresca la memoria de la corrupción masiva de la expresidenta, sus estadísticas económicas ficticias y su desdén por las instituciones democráticas. La mayoría no querrá volver al pasado", concluyó.

AB/FF