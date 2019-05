Duran Barba: "Si Macri piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problema en desistir"

El asesor político Jaime Durán Barba trabaja en estos días en el armado de las próximas elecciones presidenciales. Pese a que el presidente Mauricio Macri expresó sus claras intenciones de ir por su reelección, los malos resultados de algunas encuestas avivan los rumores que finalmente se bajaría. Una cuestión que el ecuatoriano no había tocado hasta ahora, pero sí lo hizo en una entrevista con el medio brasileño O’Gobo.

Duran Barba reconoció que le sorprendió la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ser candidata a vicepresidente: “Fue una sorpresa total. Estaba en los Estados Unidos, me llamaron y pensé que era chiste. Cuando vi que era serio, me sorprendió. Esto sólo puede ir mal. Nunca un vice fuerte permitió un gobierno equilibrado. Si esa fórmula gana, será un gobierno de extrema tensión. Y sólo puede terminar con uno de los dos preso”.

Sobre la cuestión, amplió: “En el caso de Ecuador, el ex presidente Rafael Correa escogió al vice de Lenin Moreno y ese vice tuvo que renunciar por denuncias de corrupción. Correa fue al exilio. Estas cosas terminan en catástrofe. Yo siempre recomiendo que el vice sea alguien tranquilo, que no tenga aspiraciones”.

"Cristina intenta preservar su inmunidad. Porque si se pierden, seguirá siendo senadora. Pero si es candidata a la Presidencia debe renunciar al Senado”, dijo Duran barba

El analista político opinó que la decisión de Fernández de Kirchner de presentarse como vicepresidenta es porque “ella piensa que si es candidata perderá las elecciones”. “Ella buscó a alguien que pudiera elevar su techo de votos, pero cometió un error. Ella es la mejor postulante de la oposición”, añadió.

Si bien, Duran Barba admitió que la situación está “complicada” sostuvo que la postulación de Cristina "favorece" a Cambiemos porque “Alberto Fernández no tiene capacidad de conseguir votos, no es un buen candidato. Tiene problemas con algunos sectores del kirchnerismo” y es “poco probable” que llegue a un acuerdo con el peronismo para reforzar su posición, tal y como ya expresó en su columna publicada en el Diario Perfil.

La resta es mayor que la suma

Con respecto al desafío que supone la reelección de Macri en plena crisis económica y con el sexto paro general en su contra en estos tres años y medio de mandato, expresó: "Estoy preocupado, la situación no es fácil, pero soy optimista. En otras situaciones estábamos peor. Un año antes de las presidenciales de 2015 teníamos el 13% de las intenciones de voto. Así son las campañas. Es preocupante el escenario actual, sí. Pero confío en que las cosas terminarán funcionando. Cuando Cristina y su entorno comiencen a mostrar lo que son, la violencia, eso nos va a ayudar”.

En esa línea, consideró que el principal problema del Presidente es la coyuntura económica: “Si la economía estuviese bien ganaríamos en la primera vuelta con el 60% de los votos. El Gobierno hizo mucho, hizo caminos, obras gigantescas, pero falló en la economía”.

Duran Barba, sobre Macri: Yo lo veo decidido a ser candidato, pero si él piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problema en desistir

Consultado por si existe la posibilidad de que Macri no se presente en los próximos comicios, respondió: “La decisión es del Presidente. Él es un buen dirigente. Los que piden que desista nunca participaron en una campaña. Yo lo veo decidido a ser candidato, pero si él piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problemas en desistir. Es realista”.

“La elección no se definirá sólo por eso (la mala situación económica). Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar, el miedo será mayor que la decepción” concluyó.

B.D.N. C. P.