Duran Barba: "No creo que Macri esté perdiendo el sueño por volver a ser presidente"

A seis meses de culminado el gobierno de Mauricio Macri, su exasesor Jaime Duran Barba descartó que el líder de Cambiemos pretenda volver al Poder Ejecutivo, ya que es "una función demasiado estresante y complicada". Además, lo desvinculó del escándalo por la denuncia de espionaje ilegal que presentó la titular de la AFI, Cristina Caamaño y opinó sobre la figura de Alberto Fernández: "Es una persona que tiene una mente abierta con su hijo, su pareja, su perro".

"No he hablado en las últimas semanas con él. No creo que desaparezca de la actividad política, pero no me parece que esté demasiado contento con la idea de volver a ser presidente. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, ser presidente es algo espantoso, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Es una función demasiado estresante y complicada, no en la Argentina, en el mundo. No creo que Macri esté perdiendo el sueño por volver a ser presidente, pero no se puede decir con certeza cuando falta tanto tiempo", explicó Duran Barba durante una entrevista concedida al diario La Capital.

El consultor y, además, columnista del diario PERFIL, dijo que no cuenta con información respecto a la denuncia que involucra a Macri con el espionaje ilegal -que se habría realizado en su mandato a periodistas, dirigentes sociales, de la oposición y hasta del oficialismo de ese entonces- aunque aclaró: "Fui una persona muy cercana al gobierno de Macri y supongo que me hubiera dado cuenta. Muy bobo no soy y tengo mucha práctica".

¡Exprópiese!

Respecto al liderazgo de Alberto Fernández, que fue puesto en duda con la expropiación de Vicentin por la supuesta imposición de Cristina Kirchner, Duran Barba calificó al Presidente como "una persona que tiene una mente abierta con su hijo, su pareja, su perro. En eso se parece a los líderes del siglo XXI", pero advirtió: "También hay algunas que me asustan. La estatización de Vicentin me parece gravísima. No hay ningún país en el mundo que, en este momento, esté estatizando empresas".

"En Europa hay empresas aéreas estatales, pero que están totalmente fuera del control del gobierno. No están para dar trabajo a los punteros políticos. En general, en América latina las empresas sirven para eso", reflexionó.

Sobre el presente de la oposición, el ecuatoriano dijo que es "bueno que haya pluralismo en todos los órdenes, y la discusión interna es sana en la medida en que sea positiva y que no se convierta en destruir al otro. Esa debe ser la relación en Juntos por el Cambio y de la oposición con el gobierno. No hay que tratar de botar al gobierno, fue elegido por cuatro años y Fernández debe cumplirlos. Hay que colaborar en lo que haga de bien y señalar la oposición en lo que haga de mal".

DR/FeL