Bolsonaro le da la mano a Fernández: "Si quiere visitar Brasil, estaré complacido"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro expresó este miércoles que su par argentino Alberto Fernández, con quien hasta ahora había tenido una relación tensa, será "muy bienvenido" si quiere visitar Brasil. “Estoy disponible, si él quiere visitarnos, estoy disponible. Si quiere visitar Brasil, estaré complacido ”, dijo el mandatario cuando se lo consultó sobre si el flamante presidente argentino podría visitar el país vecino.

En una entrevista citada por la agencia Reuters, el presidente fue claro y dijo que las señales dadas por Fernández al mencionar a Brasil en su discurso inaugural en el Congreso son "excelentes". Más temprano este mismo miércoles, en un discurso ante la Confederación Nacional de la Industria, Bolsonaro había mostrado que tenía la intención de distorsionar las relaciones con Argentina.

En ese sentido, también hizo referencia a la importancia del comercio entre Brasil y Argentina: “El mejor comercio aquí en Sudamérica es con Argentina. Ambos estamos interesados en continuar con este comercio”.

"Lo lamento, no tengo bola de cristal, pero creo que los argentinos escogieron mal", dijo Bolsonaro el 28 de octubre, tras la victoria electoral de Fernández y Cristina Kirchner. "No lo voy a felicitar, pero no vamos a causar malestar; él asumirá el cargo, verá lo que está pasando y vamos a ver cómo se comporta", agregó.

Bolsonaro suavizó sus constantes críticas al nuevo Gobierno argentino y comentó que espera que la Argentina tenga éxito porque es el mayor socio comercial de Brasil en América Latina. “Argentina tiene mucho que ofrecernos y Brasil también tiene mucho que ofrecer a Argentina”, dijo Bolsonaro en un discurso ante el gremio empresarial de la Confederación Nacional de la Industria.

El mandatario había calificado antes a Fernández como un “bandido de izquierda” por su conexión con Cristina Kirchner, pero adoptó una postura más conciliadora desde que su par asumió el cargo el martes 10 de diciembre y destacó la importancia de las relaciones con Brasil en su discurso de asunción. "Argentina dio un giro a la izquierda, nosotros vamos hacia el pragmatismo, peleándonos vamos a perder, pero Argentina pierde mucho más; pero yo no quiero perder, no quiero perder ni un dedito", dijo Bolsonaro.

