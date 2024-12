Javier Milei, en el cierre de la CPAC: "Estamos en una oportunidad histórica para cambiar el mundo"

El presidente Javier Milei participó este miércoles de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC) que se celebra en el país. En ese sentido, estuvo a cargo del discurso de cierre del evento que nucleará a las principales referentes de la derecha internacional.

Tras la oferta de exposiciones, el mandatario estuvo a cargo del cierre del evento que comenzó poco después las 19. Su discurso estará orientado a criticar las “malicias” del sistema capitalista, a cuestionar la Agenda 2030, y a consolidar el alineamiento con el reciente electo, Donald Trump.

Durante su alocución, el mandatario sostuvo que "en el mundo se respiran nuevos vientos de libertad" y que para eso "no alcanza con la gestión" sino que es necesario "dar la batalla cultural". Además, pidió "coordinar internacionalmente" a los espacios de derecha para que "los zurdos no nos entren por ningún lado".

Asimismo, Milei elogió el trabajo que hace la CPAC, ante lo que aseguró que en este momento se está "en una oportunidad histórica para cambiar el mundo". "Es necesario hacer el cambio cultural, no alcanza con gestionar bien. Si no damos la batalla cultural no importa si somos buenos gestionando", expresó Milei.

Sumado a esto, consideró que "todos daban por hecho" que su gobierno "iba a fracasar en lo político". Sin embargo, destacó que "algo de lo que hizo" en su primer año de gestión "funciona". "Los comedores de pochoclos deben estar bien gordos porque no les hemos dado el gusto", ironizó, en referencia a los sectores del peronismo que advertían que la administración libertaria no iba a poder sostener su mandato.

También se refirió a la detención del senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar es "un problema del kirchnerismo". "Lo de Kueider es un problema del kirchnerismo y lo tiene que arreglar el kirchnerismo. Nosotros estamos haciendo el mejor gobierno de la historia", afirmó.

Mientras el Congreso trató la renovación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el libertario destinó su energía a ultimar detalles del discurso que dará en una nueva edición de la CPAC, que tiene lugar en Buenos Aires, en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Tras la cena de gala del martes, Matt y Mercedes Schlapp fueron los encargados de la apertura del evento. A lo largo de la jornada, hubo distintos paneles temáticos que incluyeron la participación de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis “Toto” Caputo (Economía), así como del diputado bonaerense, Agustín Romo.

A las 16:30, se desarrolló una mesa de periodistas en la que tomarán la palabra Jonatan Viale, Javier Negre, Antonio Laje y Mariano Perez, con la moderación del vocero, Manuel Adorni. El influencer estrella, el libertario Daniel Parisini, mejor conocido por su usuario en X como “El Gordo Dan”, también fue orador en la cumbre.

Entre las personalidades destacadas que asistieron figura Ben Shapiro, integrante del equipo de Trump; Lara Trump, referente del Partido Republicano y nuera del republicano; el líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado por San Pablo, Eduardo Bolsonaro, entre otros.

De manera remota, se esperó la asistencia de destacados referentes como Ron Paul y Jair Bolsonaro, que enviarán un video para formar parte del evento.

Noticia en desarrollo