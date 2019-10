Javier Smaldone: "Mi detención fue claramente una persecución política"

A pocos días de su liberación, el experto informático Javier Smaldone rompió el silencio y dio detalles del operativo por el que fue demorado el martes 8 de octubre, en el marco de la causa que investiga el hackeo en la semana de las PASO a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Federal y Prefectura Naval. "Me esposaron y no me dejaron ni ir al baño, eso es una detención", afirmó el experto informático en declaraciones a Radio Con Vos, y aseguró que lo allanaron y detuvieron "por informar".

"Los señores querían ver qué tengo entre mis archivos por haber informado sobre las filtraciones. Nunca nadie supo decirme de qué se me acusaba ni cuál era la sospecha que pesa sobre mí. Y sigo sin enterarme", recalcó. Para Smaldone, la detención fue "claramente" una persecución política. "Soy el tercer allanado del grupo de informáticos que hemos denunciado las vulnerabilidades del sistema. Lo único que me preguntaron sobre mi teléfono era dónde estaba y que se los diera", recalcó.

Según su opinión, la filtración vendría "de alguien de afuera" que en 2017 "hackeó los servidores de la Policía y trató de poner en evidencia la vulnerabilidad" de los sistemas. "En lugar de escucharlo, se lo persiguió y agarraron perejiles. Se mandan en cana ellos mismos, si existe Rambo 2, es porque existió la 1. Si hablan de 'la gorra leaks 2.0' es porque es parte de algo que viene pasando desde febrero de 2017. Cuando hackearon la cuenta de Patricia Bullrich, eso era la punta del iceberg", aseguró.

LaGorraLeaks: cómo fue el hackeo a las fuerzas de seguridad

En esta línea, Samldone apuntó de forma directa a la ministra de Seguridad de la Nación. "Asocio a Patricia Bullrich plenamente con esto. Ella es la principal responsable de lo que hacen las fuerzas de seguridad", dijo, y recalcó: "El nivel de seguridad informático de la Policía Federal es lamentable. Mandar un mail es como mandar una carta por correo con el sobre abierto. No se puede mandar por mail información sensible de testigos que incriminan a narcotraficantes".

En este sentido, concluyó: "En la primera causa de hackeos a los mails de la Policía Federal aporté archivos que se habían filtrado y que el hacker me hizo llegar a mí y a un periodista de Clarín. La gente a la que se había detenido no tenía nada que ver. No quiero seguir siendo allanado. No tengo nada que esconder. Pero no quiero que sigan hurgando en mis cajones".

Esta es la primera vez que habla con los medios tras el hecho. Sí se había expresado días atrás sobre su detención en las redes sociales. “Nunca difundí ni 1 bit de la información filtrada. Ni mucho menos participé de ninguna forma de ningún `hackeo´a nadie”, aseveró en su cuenta de Twitter.

Detuvieron al experto informático Javier Smaldone en la causa del hackeo a la Policía

El caso. El pasado 12 de agosto, una persona que se hizo llamar #LaGorraLeaks2.0 (en una referencia directa a la cuenta "lagorraleaks", que en 2017 informó haber hackeado correos del Ministerio de Seguridad) se adjudicó el hackeo de la cuenta de Twitter de la Prefectura e informó también haber filtrado una serie de datos reservados de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad.

Entre esa información, según constató Télam con especialistas en seguridad informática -que pidieron preservar sus nombres- figuran 5GB de escuchas telefónicas y una base de datos con más de 200.000 PDF que contienen información personal de agentes policiales (como nombres, apellidos, DNI, direcciones, información bancaria y teléfono) de la Federal y de la Ciudad.

Esta información fue publicada en la deep web, una zona de internet a la que solo se puede acceder con el navegador TOR, informó #LaGorraLeaks2.0 en un grupo de Telegram. Unos días después, el mismo hacker publicó un documento con información personal sobre Luis Chocobar, el agente de la Policía de Avellaneda que mató a balazos a un ladrón en el barrio porteño de La Boca y que recibió el respaldo del Gobierno. El documento filtrado es una ficha laboral en la que junto con datos personales del agente (fecha de nacimiento y domicilio) se detallan sus intentos por sumarse a la Policía Federal.