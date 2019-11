Jorge Asís y Dady Brieva filosofaron sobre el PJ: "Con peronismo, otros países hubieran tenido más suerte"

Un peronista fervosoro, Dady Brieva, y un “peronólogo” que atrae masas, Jorge Asís, filosofaron sobre el peronismo en un programa emitido este domingo por El Destape, en el que analizaron el presente y el futuro del movimiento político que gobernará desde el 10 de diciembre. “¿Qué corno es el peronismo? Casi todos los líderes son descalificados. El peronismo emocional tenés que adaptarlo a la realidad. La única revolución que triunfó fue la de las comunicaciones”, dijo el periodista y escritor.

El periodista reveló que “en Argentina hay más no peronismo que peronismo” y explicó: “Hay un 60% de no peronismo en la sociedad. El peronismo gana cuando aparte del 40% peronista puede conquistar un sector de la sociedad que no tiene que ver con el peronismo. De ese 60% hay un 30 o 40% que es fervorosamente antiperonista. Ese antiperonista te puede llenar todas las calles y plazas. El peronismo gana cuando capta sectores del no peronismo. El antiperonismo no te va a votar nunca”.

A su vez, el analista se refirió a las graves situaciones políticas que se viven en países vecinos como Chile y Bolivia, ponderando “a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de las organizaciones sociales y sectores evangélicos” por contener la impaciencia social frente a la crisis económica argentina. Frente a ese desafío, dijo que el presidente electo, Alberto Fernández tiene “consciencia hasta física de los problemas que hereda” y “está verdaderamente preocupado por los primeros 45 o 60 días de gobierno”.

“Sobre Alberto Fernández reposa hoy esa Argentina periférica que tiene que ver con el peronismo, que vuelve a ganar”, dijo Asís en la charla. “Aunque él sea un muchacho de Puerto Madero, él representa a esa Argentina periférica, esa Matanza, ese peronismo que deposita toda la esperanza en él”. “Pero él también sabe que tiene que tener un discurso que pueda seducir a toda la gente que necesita para gobernar”.

