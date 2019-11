Jorge Asís: "Evo Morales pedía a gritos un golpe, o por lo menos salir del poder"

Jorge Asís fue un duro crítico del gobierno de Mauricio Macri durante los últimos cuatro años. Por eso, llamó la atención que el periodista y escritor cuestionara en los últimos días la participación del presidente electo Alberto Fernández en el Grupo de Puebla, y su reacción ante el golpe de Estado en Bolivia. Lejos de matizar sus planteos, el analista político fue más allá y opinó que Evo Morales "pedía a gritos un golpe, o por lo menos salir del poder".

"Surge el episodio Bolivia, que yo lo puse en un tuit, 'nada legitima un golpe de Estado', ni siquiera todos los aspectos de Evo que hacía que... Este muchacho pedía a gritos un golpe. O no un golpe, por lo menos salir del poder. Las barbaridades conceptuales de Evo Morales no son para comprarlas en bloque. Fue un golpe de Estado, pero no tenés que hacerte cargo de toda la historia de Evo Morales, que desde 2016 para acá está en el poder de ojito", consideró Asís este miércoles 13 de noviembre al ser entrevistado en el programa Terapia de noticias de LN+.

El escritor lamentó también la postura del líder del Frente de Todos, que condenó el golpe de Estado en el país vecino, cuestionó a Macri por no hacer lo mismo, y apuntó contra Estados Unidos por la crisis en Bolivia. "Se equivoca Alberto, es una chiquilinada lo que hizo; desde el punto de vista geopolítico es lo último que vos le recomendarías a un candidato al que le tenés afecto y querés que le vaya bien. Me parece que fue un error. Primero me parece que habla demasiado, que habla mucho, tendría que tener algún otro vocero", evaluó.

Nada legitima el golpe de estado en Bolivia.

Ni la disruptiva pasión del Evo por quedarse.

Ni los forzados recursos institucionales.

Ni el dominio agotado de la "democracia descompensada".

(No legitima el golpe. Lo explica) — Jorge Asis (@AsisOberdan) November 11, 2019

"Hay una interpretación selectiva de los padecimientos y de las violencias que tienen que ver con las impaciencias populares que se colmaron. Pasa en El Líbano, pequeños hechos que te generan primaveras árabes latinoamericanas, el estado de protesta. Si protestan con Piñera me parece bien que protesten porque es el neoliberalismo; si se protesta y hay lío en cualquier otro lugar que está cercano a mi ideología, yo tengo que reaccionar. Esto no es así, muchachos. Hay un estado de colapso en América Latina, de impaciencia colectiva de los pueblos que reaccionan, por algunos aumentos, por alguna desigualdad. Está todo muy para que cualquier chispa encienda, lo que permite valorar el rol de las organizaciones sociales y de sectores de la Iglesia en la Argentina, el trabajo de contención popular que han hecho en una sociedad muy difícil", continuó el autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes y Diario de la Argentina.

Asís luego justificó sus críticas al Grupo de Puebla: "Llamar 'estudiantina' a la estudiantina de Puebla es encontrar el vocablo justo. ¿Qué querés que te ponga? Una asociación de expresidentes y candidatos a presidente que están todos lejos del poder. Es una cosa del pasado que coincide con el frepasismo tardío que arrastra la Doctora, esa ensoñación con el progresismo, con creerse más o menos revolucionario. Lo que tuvo de suerte es que coincide con la liberación de Lula, que le da un contenido distinto, y simultáneamente el episodio de Bolivia, que le da otro nivel de dramatismo y desde hace cuatro días todos hablan de lo mismo, todos son especialista en la cultura y la historia boliviana".

FF