Jorge Asís: "A Alberto Fernández no le quedan ni tres meses antes de que esto estalle"

Jorge Asís habló sobre el contexto político del país a poco más de 20 días de las elecciones de octubre, y consideró que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, deber estar "preocupado" por el país que va a recibir y que no tiene "ni tres meses" para aplicar medidas antes de que "esto estalle".

El escritor y analista político consideró que un balotaje entre el candidato presidencial del Frente de Todos y el presidente Mauricio Macri no será posible, y apuntó a que "Alberto Fernández debe estar muy preocupado, porque el paquete que recibe es atroz", al referirse a la "herencia" de la gestión actual. "A Alberto no le quedan ni tres meses para hacer las cosas que tiene que hacer antes de que esto estalle", expresó el periodista, entrevistado este miércoles 2 de octubre en Nada Personal, ciclo que conduce Viviana Canosa en Canal 9.

En esa línea, Asís criticó la idea del "pacto social" que busca llevar a cabo el candidato del FdT con los distintos actores empresarios y sociales, y sostuvo que "es una aspirina". "El pacto social ya era viejo en 1973 en vida de Perón con Gelman y Rucci. En el pacto, antes de sentarte con los empresarios ya te aumentaron todo. Es una aspirina, es un paliativo", opinó.

Jorge Asís: "Esta crisis se va a llevar puesto a Macri como a una media"

Para el "turco", el próximo Gobierno debe "generar un shock, una confianza, que haga que tu tía que tiene 50 mil dólares quiera ponerse algo", aunque aclaró que, que eso suceda, "es utópico". Al hablar sobre las presidencias que se dieron en los últimos años en el país, mencionó el gobierno de Néstor Kirchner y dijo que el expresidente "fue el último gran caudillo" y que tendría que escribirse un libro sobre él. "Fue el último gran caudillo, el último gran constructor de poder que hubo en la Argentina. Y lo suelo decir, merece una novela", sostuvo.

Ante la consulta de la periodista de si es posible hacer política "sin robar", el analista político habló de un "estilo de acumulación de poder" del las gestiones K. "Sin entender el sistema recaudatorio de acumulación no podés entender en serio al kirchnerismo. Si vos crees que Kirchner era un delincuente, no entendiste nada. Si vos crees que nada más era un líder de culto, es una cosa más compleja", dijo.

"Alberto Fernández no tiene votos propios. El albertismo son los amigos de Alberto y los gobernadores", dijo.

Respecto del populismo y las críticas que recibe desde distintos sectores ese tipo de medidas con los sectores más vulnerables, Asís consideró que, con la situación actual, "no tenés otra alternativa que tutearte con el populismo cuando tenés 35 millones de pobres". Y agregó: "Yo quiero argentinos nutridos, educados, y viejitos que tengan remedios, el resto me importa tres pepinos".

Por último, sobre el Frente de Todos y en particular sobre Sergio Massa, el autor opinó: "Massa es el único profesional de la política, de todo el Frente de Todos. Dueña de los votos, es la doctora. Alberto es un personaje de Mario Benedetti: correcto, que hace un buen trabajo, no tiene peso territorial, no tiene votos propios. El albertismo son los amigos de Alberto y los gobernadores", completó.

A.G./F.F.