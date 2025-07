El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se pronunció sobre las negociaciones de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre y no descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), el espacio encabezado por el presidente Javier Milei.

"Hay que evaluarlo", deslizó durante una entrevista en Radio Mitre y señaló que es una alternativa que debe evaluarse "entre partidos", tomando en cuenta la postura del líder del PRO, Mauricio Macri, en medio de las tensiones que él, como mandatario porteño, vivió recientemente con el jefe de Estado.

Sobre la posibilidad concreta de establecer una alianza electoral entre el PRO y LLA en la Ciudad de Buenos Aires, manifestó: "No lo sé. No es algo que hayamos hablado pero no lo descarto y es algo que hay que hablar entre partidos y con Mauricio Macri. Hay que evaluarlo".

"Sería bueno seguir consolidando fuerzas que en el Congreso den equilibrio, que el PRO siga con sus aportes. Muchas veces acompañamos y otras diciendo que las cosas se podían hacer de manera distinta. No descarto la alternativa de un acuerdo electoral para octubre", profundizó.

En este contexto, el jefe de Gobierno porteño destacó la alianza entre ambos partidos para las elecciones legislativas bonaerenses y agregó: "No estuve metido en el cierre de listas. La verdad es que se logró un buen acuerdo y es bueno que podamos consolidar una fuerza que le gane al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires".

"Es un buen paso", remarcó sobre el acuerdo alcanzado entre el espacio amarillo y el violeta y profundizó: "Tenemos tres gobernadores, intendentes, identidad y una manera de hacer política. Lo importante es seguir laburando para sacar el país adelante".

Sobre el cierre de listas en provincia de Buenos Aires, Macri también cuestionó el presunto corte de luz que derivó en una prórroga de tiempo y señaló: "Estuve en varios cierres de listas en la provincia de Buenos Aires. Vi prórrogas, que suelen ser de ocho horas. Es raro, ¿no? Es raro que hayan necesitado tanto tiempo".

"Al fin del día, más allá de lo que se hace tras bambalinas, la gente es la que sigue teniendo la definición del voto", señaló y concluyó: "Tengo mucha esperanza, como ha ocurrido otras veces en elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires, que pueda haber un mensaje claro de renovación, de alternativa en la Provincia. Tengo mucha esperanza de que eso ocurra por esta lista y por otras no kirchneristas que armaron, que la suma de todo eso haga que el kirchnerismo pierda".

