Más de la mitad del país rechaza a Javier Milei y planea votar en su contra en las elecciones legislativas de octubre

A poco más de un año y medio del inicio del Gobierno de Javier Milei, los niveles de rechazo social hacia su gestión muestran una tendencia sostenida al alza. Así lo reveló la última encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, presentada en el programa "QR", conducido por Pablo Caruso. Su director, Gustavo Córdoba, trazó un análisis político de cara a las elecciones legislativas de septiembre y octubre.

De acuerdo al informe, el 56,8% de la población desaprueba el desempeño del Gobierno, mientras que apenas un 42,8% lo aprueba. A la vez, el 53,6% se define como antimileísta y el 55,4% considera que Milei representa un "riesgo para la sociedad". Los números muestran un aumento del rechazo de más de 7 puntos porcentuales en seis meses, acompañado por una caída de la afinidad con el oficialismo, que pasó del 32,4% al 28,1%.

“El volumen electoral opositor viene creciendo mes a mes, aunque aún no se identifica con ningún partido en particular”, explicó Córdoba en el programa. “Ese voto se está juntando en el polo opuesto a Milei”, añadió, remarcando que el fenómeno electoral se da en un contexto de fuerte malestar social, con una economía en crisis, clima político violento y ausencia de propuestas claras desde los espacios tradicionales.

La provincia de Buenos Aires será clave en los próximos comicios legislativos que tendrán lugar el 7 de septiembre, aunque Córdoba advirtió que esta elección será atípica. Para el consultor político, la campaña estará marcada por “lógicas más locales que nacionales, por la cultura política de cada sección electoral y el peso de los intendentes”, según analizó.

Un dato llamativo es que 39 de los 135 municipios bonaerenses llevarán boleta corta, un indicio de que muchos jefes comunales priorizan la gobernabilidad en sus distritos antes que comprometerse con alianzas nacionales. “Eso anticipa lo difícil que será mover esas estructuras en octubre”, opinó.

En la misma línea, Córdoba destacó la aparición de “Somos Buenos Aires”, una nueva expresión que, según sus datos obtenidos en una encuesta realizada, podría captar entre el 5% y el 6% de los votos y disputarle electorado a la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA): “Tienen más chances de sacarle votos a la coalición gobernante que al peronismo”, consideró.

La encuesta presentada por el especialista además indagó en las motivaciones del electorado: el 52,8% planea votar para castigar al Gobierno de Javier Milei, mientras solo un 38,3% buscará respaldarlo. Incluso entre quienes lo eligieron en primera vuelta, más del 28% no volvería a apoyarlo, según comentó.

Las razones del descontento están centradas en la percepción de una “destrucción del Estado y de las políticas públicas” (25,4%) y la idea de que se trata de un “gobierno cruel” (13,1%). En cambio, quienes aprueban la gestión valoran logros como la “reducción del déficit fiscal” (25,1%) y el “control de la inflación” (19,7%).

Sin embargo, Córdoba advirtió que no espera una alta participación electoral. “Es una elección legislativa que no le cambia la vida a la gente, y el contexto económico y político es adverso. Hay un votante moderado, de centro, que siente que su opinión no cuenta. La política simula escuchar, y esa es la misión de esta campaña: conectar con esos sectores”, reflexionó.

Mientras el oficialismo apuesta al éxito futuro de sus reformas económicas y políticas de carácter estructural, los datos actuales muestran un escenario social cada vez más polarizado, con una ciudadanía desencantada y con fuertes signos de agotamiento respecto del oficialismo, según se analizó en la mesa del programa.

