José Alperovich fue visto fumando en el balcón acompañado de Marianela Mirra mientras cumple la condena

El exgobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich, fue visto fumando en el balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria por haber sido condenado por abuso sexual contra su sobrina. En las imágenes también se lo vio con la ex Gran Hermano, Marianela Mirra, con quien habría retomado la relación.

Si bien la prisión domiciliaria no impide que pueda salir al balcón ni fumar, lo que llamó la atención es que el exmandatario había pedido ese beneficio por tener más de 70 años y por padecer de problemas de salud. Por esas razones y porque no existe riesgo de fuga, el juez Juan Ramos Padilla le hizo lugar al requerimiento.

Los videos fueron captados por las cámaras de un programa de chimentos que aguardaban frente a la torre del complejo Zencity en Puerto Madero, donde Alperovich cumple una pena de 16 años. También también fue condenado con la inhabilitación perpetua de ocupar cargos públicos.

Cuándo comenzó la relación de Marianela Mirra y José Alperovich, exgobernador de Tucumán

Otro dato llamativo fue que en las imágenes aparece Mirra, quien había anunciado en mayo que terminaba la relación amorosa que compartía con el ex gobernador. Sin embargo, los nuevos videos indicarían que habrían vuelto a vincularse.

La ex Gran Hermano defendió a Alperovich: "Déjenlo en paz"

Este jueves, consultada por la situación de Alperovich, la mediática lo defendió. “Su domiciliaria no se consiguió por enfermedad, se logró porque siempre estuvo a derecho sin sentencia firme y jamás obstruyó nada. Está enfermo y dejará de fumar cuando él lo sienta necesario. Por una cuestión de humanidad, déjenlo en paz. Cualquier tema háblenlo con el abogado", sostuvo Mirra ante la periodista Paula Varela.

La foto con la que Marianela Mirra blanqueó su romance con José Alperovich en redes sociales en mayo 2025.

"Todas las cositas que circulan no son reales. Es más de lo mismo, quieren información. No hay nada para contar. Buscan por todo los medios saber y saber y automáticamente denigran por no obtener más. No hay nada para contar. Hay un poco de paz y calma, que es un triunfo", concluyó la ex Gran Hermano.

