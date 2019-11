José Cano: "No hay espacio en el Senado para proteger a Alperovich"

José Cano, diputado nacional por Tucumán, se refirió a la denuncia por abuso sexual contra el senador José Alperovich, y consideró una buena decisión que el exgobernador pidiera licencia a su banca, como así también aclaró que "no hay espacio en el Senado para proteger a Alperovich".

"El pedido de licencia de Alperovich es bueno para el Senado, de lo contrario podría haber habido algún otro mecanismo de defensa. Esta denuncia es grave, mucho más grave porque quien supuestamente fue el autor de esto gobernó durante doce años la provincia de Tucumán, sumado a que era su tío", dijo el legislador radical.

Para Cano, hay temas en los que no puede haber “doble vara”, independientemente si se es oficialismo u oposición, y pidió que la Justicia pueda determinar lo sucedido. “Espero que la justicia actúe de manera inmediata y se dilucide qué pasó, y que se preserve a quien denunció, también que el denunciado pueda dar su verdad. Someterse a la justicia es lo que un exgobernador tiene que hacer”, aclaró en declaraciones a Todo Noticias.

El diputado tucumano expuso además que hace tiempo se observan "desatinos" en el manejo del poder político por parte del exgobernador de esa provincia, y opinó que "cuando a la suma del poder político la manejan quienes gobiernan y pretenden perpetuarse en el Estado, estos hechos suceden". Y agregó: "Alperovich cometió muchos desatinos. Espero que podamos debatir en el Congreso en algún momento para que no haya reelecciones indefinidas”.

Respecto de una posible "protección" de la Cámara al senador, fue contudente: "No hay espacio en el Senado para proteger a Alperovich. Me parece que la sociedad civil y el colectivo de mujeres generaron que ya no haya margen para que estas cosas se toleren", dijo.

"Antes quienes denunciaban estos hechos eran repudiados, en estos últimos años hubo un avance en ese sentido y no hay margen para que una denuncia como esta no sea debatida con la seriedad que corresponda”, consideró Cano.

Por último, destacó que el Senado puso "de manera inmediata" en funcionamiento el protocolo de protección para proteger a la denunciante, de 29 años. “Imagino que por el tenor de la denuncia, el rol de toda la dirigencia política es poner el foco en que la Justicia actúe y se sepa la verdad”, sostuvo.

Este lunes 25 de noviembre, Alperovich presentó su pedido de licencia a su banca como senador nacional, luego de ser acusado por una sobrina por abuso sexual. Si bien en un primer momento Alperovich negó categóricamente la denuncia y no se esperaba que pidiera licencia, ahora decidió presentar una carta a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, donde solicita la misma para "reparar su honor".

"A fin de dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad y reparar mi honor, le pido expresamente que me confiera licencia en mi honorable cargo", solicita en la misiva.

