Qué dice la carta que José Alperovich le mandó a Gabriela Michetti

El senador José Alperovich pidió este lunes 25 de noviembre una licencia a su banca como senador nacional, luego de ser acusado por una sobrina por abuso sexual. Si bien en un primer momento Alperovich negó categóricamente la denuncia y no se esperaba que pidiera licencia, ahora decidió presentar una carta a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, donde solicita la misma para "reparar su honor".

"En estos días, como es de público conocimiento, he sido víctima de denuncias promovidas en mi contra. La imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré, a la corta o a la larga, ante la Justicia", comienza la misiva.

"A fin de dedicar mi tiempo y mi esfuerzo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad y reparar mi honor, le pido expresamente que me confiera licencia en mi honorable cargo", solicita. Por último, finaliza: “Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con la más distinguida consideración”.

Alperovich pidió licencia en el Senado tras la denuncia por violación

La joven que denunció al exgobernador, tiene 29 años y amplió este lunes la denuncia contra su tío en tribunales de Tucumán, dabdi detalles sobre los hechos de presunto abuso que, según expresó, tuvieron lugar entre fines de 2017 y mayo de 2019 tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia norteña.

Varios dirigentes del Frente de Todos le habían reclamado a Alperovich que presentara la licencia a su cargo para no comprometer a los senadores peronistas mientras transcurriera la investigación de los hechos que se habían denunciado. El escándalo que involucra al tucumano se conoció pocos días después de que trascendiera el anuncio de que se uniría junto a su par de la provincia Beatriz Mirkin a la bancada del Frente para la Victoria, que a partir del 10 de diciembre podría fusionarse con la del bloque Justicialista.

Antes de que trascendiera el pedido de licencia, la senadora nacional pampeana del PJ Norma Durango le había aconsejado públicamente al tucumano que adoptara dicha decisión para "no poner al pleno en una situación tan difícil". "Es muy duro tener a un colega que se siente en una banca igual que nosotros y esté denunciado por estas situaciones", dijo en declaraciones a FM Futurock.

Felipe Solá, diputado nacional y posible integrante del futuro gabinete de Alberto Fernández, también había expresado que si él fuera Alperovich, "pediría licencia". Además, consideró que “el Senado hizo bien en brindarle garantías a la denunciante" al trasladarla del sector donde trabajaba para alejarla del contacto directo con el denunciado.

La imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré, a la corta o a la larga, ante la Justicia

La carta completa que presentó Alperovich a Michetti:

Señora Presidente del Honorable Senado de la Nación: Licenciada Marta Gabriela Michetti Tengo el honor de dirigirme a la Señora Presidente, a fin de informarle que: 1) En estos días, como es de público conocimiento, he sido víctima de denuncias promovidas en mi contra. 2) La imputación es absolutamente falsa, lo cual demostraré, a la corta o a la larga, ante la Justicia. 3) A fin de dedicar mi esfuerzo y mi tiempo a desbaratar la infamia, aclarar la verdad, y reparar mi honor, le pido expresamente que me confiera licencia en mi honorable cargo. Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con la más distinguida consideración.

A.G./ C. P.