Felipe Solá habló sobre la denuncia de violación contra Alperovich: "Si yo fuera él, pediría una licencia"

El diputado nacional Felipe Solá se refirió este lunes 25 de noviembre a la denuncia de presunto abuso sexual que pesa sobre el senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich. "Si yo fuera él, me pediría una licencia para esperar que se defina el tema", expresó el dirigente en declaraciones a radio La Red.

El hombre que suena fuerte como futuro canciller de Alberto Fernández fue uno de los principales referentes del peronismo que habló de la acusación. “Esperamos que Alperovich tome una decisión que nos evite a nosotros decidir sobre su futuro”, afirmó también la senadora del PJ Norma Haydeé Durango.

En esta línea, la funcionaria legislativa recomendó al exmandatario tucumano a que dé un paso al costado. “Los hombres tienen que revisar sus masculinidades. Yo creo que Alperovich debería por lo menos tomar licencia y no poner al pleno en esta situación, si no renunciar, por lo menos tomar licencia", insistió en declaraciones a FutuRock.

Otro de los dirigentes del peronismo que también se refirió al tema fue Fernando "Pino" Solanas. "Siempre tuve buena relación con Alperovich. Hay que esperar lo que diga la Justicia. Soy un militante de los derechos de la mujer y por supuesto que si se confirma sería lamentable", aseguró en declaraciones al programa Salvemos Kamchatka.

"El relato de la sobrina del senador Alperovich es estremecedor. Sin lugar a dudas, romper el silencio es un acto de valentía que requiere de mucha fuerza. La única forma de terminar con esto es no callarse. Te abrazo y estoy con vos", escribió días atrás la diputada electa del Frente de Todos Malena Galmarini.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer quiero reivindicar mi compromiso de luchar contra las violencias que sufren las mujeres en nuestro país.



Construir una Argentina con igualdad es un imperativo moral que nos exige actuar sin demoras. — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2019

Hasta el momento, el presidente electo, Alberto Fernández, no habló de la denuncia, aunque sí escribió un mensaje en sus redes sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer "Quiero reivindicar mi compromiso de luchar contra las violencias que sufren las mujeres en nuestro país. Construir una Argentina con igualdad es un imperativo moral que nos exige actuar sin demoras", expresó.



La joven que denunció por violación a José Alperovich ya tiene custodia

Entrevistado por Clarín este domingo 24 de noviembre, Alperovich volvió a rechazar las acusaciones que pesan sobre él y descartó la posibilidad de una licencia. "Si hubiera hecho algo no tendría drama (en tomar licencia), pero no lo hice. Acá me escracharon públicamente y es todo un operativo. Yo ni hice ni 'A'. Es una chantajeada. No creo que haya algo político por atrás", dijo.

El senador afirmó, además, que aportará una serie pruebas para sostener su postura, que incluyen mensajes entre la denunciante y su hija. En este sentido, contó que 10 días antes de que se conociera la presentación judicial, él mismo había hecho una denuncia en contra de su sobrina, sin ratificarla en la Justicia.

"Ella trabajó a la par de mi hija Sarita durante dos años. Estuvo en la campaña, había 25 personas en la campaña. ¿En qué momento puedo haber hecho algo de lo que ella dice? Ella iba al gimnasio con mi hija. Ni siquiera dependía de mí económicamente", dijo el funcionario, quien indicó que su sobrina trabajaba también para la senadora Beatriz Mirkin y que antes se desempeñó en el Ministerio de Economía de Tucumán.

Padre de Paulina Lebbos: "En Tucumán nadie se sorprendió con la denuncia contra el sátrapa de Alperovich"

El dirigente fue consultado acerca de si buscará conservar sus fueros políticos. "El que piense eso no me conoce. Yo no tengo drama, yo no necesito las cosas. Acá lo que importa es que yo no hice nada. Cualquier decisión futura habrá que analizarla en su momento", afirmó el hombre que, si bien tiene un bloque propio y no integra el bloque del Frente para la Victoria ni el bloque justicialista, mantiene un lazo con la bancada de Cristina Kirchner.

Por otro lado, la senadora nacional de la UCR por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, pidió este viernes a las autoridades de la Cámara Alta aplicar el Protocolo de Violencia de Género. Mediante un comunicado, Elías de Pérez sostuvo que "la Justicia debe investigar a fondo la grave denuncia que se radicó hoy contra Alperovich. Consideramos que se deben poner en marcha todos los mecanismos previstos para proteger a las víctimas de delitos como los relatados en la denuncia contra el senador por Tucumán".

Además, hubo un pedido de desafuero a cargo del abogado tucumano, Gustavo Morales, quien ya planteó otros tres desafueros contra el senador nacional en la causa de Paulina Lebbos y en relación al uso del avión sanitario, entre otros: "Es en virtud del artículo 66 de la Constitución Nacional que faculta a la Cámara de Senadores, con los dos tercios de los votos, a remover de sus funciones a Alperovich por las causal de inhabilidad moral".

AB EA