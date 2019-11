Tras la denuncia, la Fiscalía dispuso custodia policial para la sobrina de Alperovich

El fiscal Santiago Vismara ordenó esta tarde otorgarle una custodia policial a la sobrina del senador nacional José Alperovich, luego de que la joven de 29 años haya realizado una denuncia en contra del senador por presunta violación.

La medida fue ordenada por el fiscal Vismara este viernes por la tarde pese a que aún no le llegó formalmente a su despacho la denuncia que la sobrina de Alperovich hizo ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las Mujeres (UFEM).

Fuentes judiciales detallaron que el pedido de custodia había sido efectuado por la mujer en la denuncia contra el legislador nacional.

El día que Alperovich incomodó a una periodista al aire y se "disculpó": "No sé qué le molestó"

Tras esa presentación en la UFEM, el caso fue asignado al Juzgado de Instrucción 35 a cargo de Osvaldo Rappa y de Vismara, de la Fiscalía 10.

La joven presentó la denuncia asegurando que Alperovich violentó su "integridad física, psicológica y sexual" e hizo pública una carta dando detalles de los hechos.

"A pesar de que me decía, en pleno horror: “Callate, ¿no ves como estoy?”, para tapar todos mis no. No me callo nunca más.", asegura la sobrina del ex gobernador de Túcuman en la carta abierta.

José Alperovich hizo su descargo exponiendo la identidad de la joven

Por su parte, José Alperovich hizo su descargo exponiendo la identidad de la joven y aseguró contar con "numerosas pruebas y testigos" que demuestran su inocencia y "la verdad". Luego afirmó que su sobrina lo amenazó y que fue "víctima" de exigencias indebidas.

Por último, el ex gobernador de Túcuman afirmó: "Enfrentaré este embate con la esperanza de que la justicia ponga las cosas en su lugar, se demuestre quién es quién y queden al descubierto los oscuros designios que guían el accionar de la denunciante".

